Apple погодилася заплатити $95 млн у справі про прослуховування через Siri

Компанію звинуватили у тому, що через віртуального помічника Siri прослуховували користувачів техніки.

Apple погодилася заплатити 95 мільйонів доларів, щоб врегулювати позов, у якому компанію звинувачують у прослуховуванні користувачів техніки через віртуального помічника Siri.

Про це пишуть АР та Reuters.

Запропонована мирова угода, яку подали у федеральному суді Окленда, штат Каліфорнія, має поставити крапку у справі, яка "тягнеться" вже 5 років. Проте угоду ще має схвалити суд під час засідання в Окленді 14 лютого.

Компанію Apple звинувачують у тому, що вона таємно активувала Siri для запису розмов через iPhone та інші пристрої, оснащені віртуальним помічником протягом більше десяти років.

Імовірні записи відбувалися навіть тоді, коли люди не намагалися активувати віртуального помічника за допомогою слів "Привіт, Siri". Деякі із записаних розмов потім були передані рекламодавцям, щоб ті могли пропонувати свої продукти споживачам, які були у цьому зацікавленими.

Два позивачі заявили, що їхні згадки про кросівки Air Jordan і ресторани Olive Garden викликали рекламу цих продуктів. Інший сказав, що отримав рекламу фірмового хірургічного лікування після того, як, на його думку, приватно обговорив це зі своїм лікарем.

Якщо мирову угоду схвалять, десятки мільйонів споживачів, які володіли iPhone та іншими пристроями Apple з 17 вересня 2014 року до кінця минулого року, зможуть подати претензії. Кожен споживач може отримати до 20 доларів США за оснащений Siri пристрій, на який поширюється врегулювання, хоча оплата може бути зменшена або збільшена залежно від обсягу претензій. Згідно з оцінками в судових документах, очікується, що лише від 3% до 5% відповідних споживачів подадуть позови.

Споживачі, які відповідають вимогам, зможуть вимагати компенсацію максимум за п’ять пристроїв.