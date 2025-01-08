Панама наголосила, що суверенітет її однойменного каналу є безсумнівним

Раніше обраний президент США Дональд Трамп відмовився виключити можливість військових дій для відновлення контролю над територією.

Панама наголосила, що суверенітет її однойменного судноплавного каналу є безсумнівним, пише DW.

Раніше обраний президент США Дональд Трамп відмовився виключити можливість військових дій для відновлення контролю над територією.

“Суверенітет нашого каналу не підлягає обговоренню і є частиною нашої історії боротьби”, ‒ сказав міністр закордонних справ Хав’єр Мартінес-Ача, додавши, що президент Хосе Рауль Муліно чітко висловив свою позицію.

Трамп зробив це зауваження під час пресконференції, що відбулася у його будинку у Флориді. Обраний президент заявив про те, що Панамський канал, побудований Сполученими Штатами на початку 20-го століття і переданий Панамі частково в 1977 році та повністю в 1999 році, тепер експлуатує Китай.

“Дивіться, Панамський канал життєво важливий для нашої країни. Ним керує Китай… ми віддали Панамський канал Панамі, ми не віддали його Китаю. Вони зловживали цим подарунком”, ‒ сказав республіканець.

Мартінес-Ача відкинув цю претензію, зазначивши: “Єдині, хто керує каналом, ‒ панамці, і так воно й залишиться”.