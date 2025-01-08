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Панама наголосила, що суверенітет її однойменного каналу є безсумнівним

Раніше обраний президент США Дональд Трамп відмовився виключити можливість військових дій для відновлення контролю над територією.

Панама наголосила, що суверенітет її однойменного каналу є безсумнівним
Фото: EPA/UPG

Панама наголосила, що суверенітет її однойменного судноплавного каналу є безсумнівним, пише DW.

Раніше обраний президент США Дональд Трамп відмовився виключити можливість військових дій для відновлення контролю над територією.

“Суверенітет нашого каналу не підлягає обговоренню і є частиною нашої історії боротьби”, ‒ сказав міністр закордонних справ Хав’єр Мартінес-Ача, додавши, що президент Хосе Рауль Муліно чітко висловив свою позицію.

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Трамп зробив це зауваження під час пресконференції, що відбулася у його будинку у Флориді. Обраний президент заявив про те, що Панамський канал, побудований Сполученими Штатами на початку 20-го століття і переданий Панамі частково в 1977 році та повністю в 1999 році, тепер експлуатує Китай.

“Дивіться, Панамський канал життєво важливий для нашої країни. Ним керує Китай… ми віддали Панамський канал Панамі, ми не віддали його Китаю. Вони зловживали цим подарунком”, ‒ сказав республіканець.

Мартінес-Ача відкинув цю претензію, зазначивши: “Єдині, хто керує каналом, ‒ панамці, і так воно й залишиться”.

  • Раніше стало відомо, що Трамп відмовився пообіцяти, що для вирішення територіальних питань він не буде застосовувати економічні засоби тиску чи навіть військову міць. Йдеться про бажання республіканця отримати контроль над островом Гренландія та Панамським каналом. 
  • Перед цим республіканець заявив, що вимагає від Панами знизити плату за користування каналом або повернути його США. 
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