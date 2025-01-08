Камала Гарріс запланувала турне трьома країнами перед завершенням каденції

У Білому домі розповіли про заключні закордонні поїздки для Камали Гарріс на посаді віцепрезидентки США. Демократка на останньому тижні своїх повноважень запланувала відвідати три країни.

Як пише Reuters, з 13 до 17 січня Гарріс завітає до Сінгапура, Бахрейна та Німеччини. У турне її супроводжуватиме чоловік Дуг Емгофф.

У Сінгапурі політикиня зустрінеться з лідерами країни-міста та відвідає морську базу "Чангі". У Бахрейні Гарріс побуває у штабі центрального командування військово-морських сил США та 5-го флоту. А на завершення поїздки у німецькому Шпангдалемі спілкуватиметься з військовослужбовцями 52-ої ударної ескадрильї повітряних сил США.

Згідно з інформацією Білого дому, віцепрезидентка "говоритиме про досягнення адміністрації Байдена-Гарріс за чотири роки, про партнерство між США та відповідними державами та про роль американських військових у гарантуванні регіональної та глобальної безпеки".