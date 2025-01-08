В Австралії внаслідок падіння літака загинули пілот та європейські туристи

У штаті Західна Австралія поблизу популярного серед туристів острова Роттнест сталася авіатроща, внаслідок якої загинули троє людей.

Як пише The Guardian, маленький літак моделі Cessna 208 Caravan 675, здатний сідати на воду, під час злету з острова зачепив скелю, після чого впав в океан. На борту було семеро людей.

Рятувальникам вдалося надати допомогу швейцарцю, громадянці Данії та двом австралійцям - усі вони старші за 58 років. Авіатранспортом їх доправили до шпиталю - за інформацією місцевої влади, постраждалі перебувають у різному стані "від незначних ушкоджень до серйозної травми руки".

34-річний пілот з Перта, а також 65-річна туристка зі Швейцарії і 60-річний данець не вижили. Прем'єр-міністр штату Роджер Кук висловив співчуття родинам загиблих та розповів, що трагедія сталася на очах у багатьох туристів, які насолоджувалися літнім відпочинком.