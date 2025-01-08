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Трамп опублікував карти, де Канада зображена як частина Сполучених Штатів

Американський мільярдер Ілон Маск, якого чекає посада у новій адміністрації, назвав премʼєра Канади Джастіна Трюдо “дівчиною”.

Обраний президент США Дональд Трамп опублікував на своїй соціальній платформі Truth Social карти, на яких Канада зображена як частина Сполучених Штатів, повідомляє Радіо Свобода.

Республіканець раніше запропонував “об'єднати” США і Канаду після того, як прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо оголосив про свою відставку. За його словами, якби країни об’єдналися “не було б жодних тарифів, податки знизилися б, і вони були б повністю захищені від загрози російських і китайських кораблів, які постійно їх оточують”. Трамп також заявляв, що Канада могла би стати "51-м штатом Америки". 

Фото: x.com/TrumpDailyPosts

Трюдо відповів Трампу на соцплатформі X. Він наголосив ‒ попри провокативні заяви Трампа, немає жодного шансу, що Канада стане частиною Сполучених Штатів. 

У цьому ж дописі американський мільярдер Ілон Маск, якого Трамп має намір призначити співголовою Департаменту ефективності уряду у новій адміністрації, назвав премʼєра Канади “дівчиною”.

“Дівчино, ти більше не губернатор Канади, тому неважливо, що ти кажеш”, ‒ заявив він.

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