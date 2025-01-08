Буданов про 2025 рік для України: побачимо дуже багато гарних подій
Буданов про 2025 рік для України: побачимо дуже багато гарних подій
Михайло Винницький: «Беріть краще з Заходу і залишайте їм решту. Ми намагаємося це робити»
Михайло Винницький: «Беріть краще з Заходу і залишайте їм решту. Ми намагаємося це робити»
Метапневмовірус в Україні – Центр громадського здоров’я пояснює, чому панікувати не варто
Метапневмовірус в Україні – Центр громадського здоров’я пояснює, чому панікувати не варто
Працівник ТЦК у Вінницькій області за $16 000 "продавав" обіцянки дати відстрочку від мобілізації
Працівник ТЦК у Вінницькій області за $16 000 "продавав" обіцянки дати відстрочку від мобілізації
На Вінниччині прикордонники затримали "дайверів", які в ластах та гідрокостюмах планували перепливти Дністер
На Вінниччині прикордонники затримали "дайверів", які в ластах та гідрокостюмах планували перепливти Дністер
MAGA на експорт: Ілон Маск закликає до виборів у Великій Британії та підтримує «Альтернативу для Німеччини»
MAGA на експорт: Ілон Маск закликає до виборів у Великій Британії та підтримує «Альтернативу для Німеччини»
The Telegraph: Росія відправила відбивати новий наступ України в Курській області топового генерала
The Telegraph: Росія відправила відбивати новий наступ України в Курській області топового генерала
«Гра в кальмара-2»: герой, який програє
«Гра в кальмара-2»: герой, який програє
Оприлюднені неофіційні результати голосування за членів Громадської антикорупційної ради при Міноборони
Оприлюднені неофіційні результати голосування за членів Громадської антикорупційної ради при Міноборони
ГоловнаСвіт

У ЄС відреагували на погрози Трампа щодо анексії Гренландії

У блоці применшують погрози обраного президента США.

У ЄС відреагували на погрози Трампа щодо анексії Гренландії
Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Наразі Євросоюз не озвучував офіційну заяву щодо погроз обраного президента США Дональда Трампа відібрати Гренландію від Данії. Однак представниця ЄС із закордонних справ та політики безпеки Анітта Гіппер зазначила, що суверенітет держав треба шанувати, передає портал BT.

«Це також наша дипломатична цінність і ключовий принцип, за яким ми працюємо. Це також стосується і Данії», - сказала Гіппер.

Підтримайте LB.UA - ми працюємо для вас

Представник ЄС із питань економічної безпеки Олоф Гілл применшив значення заяв Трампа. 

«Давайте тут трохи применшимо. Тут йдеться про цілком гіпотетичні речі та про адміністрацію, яка ще не прийшла до влади», - зауважив представників наголосив, що ЄС був готовий до того, що американські президентські вибори в листопаді можуть закінчитися по-різному - і це стосується й торговельного аспекту.

У ЄС також зауважили, що Гренландія не є членом блоку, але пов'язана з ним спеціальною угодою про асоціацію інших країн і територій.

Крім того, стаття 42.7 Договору про Європейський Союз застосовується до Гренландії. У документі йдеться про те, що коли держава-член зазнає збройного нападу на її території, інші держави-члени повинні відповідно до статті 51 Статуту Організації Об'єднаних Націй надати цій державі-члену всю допомогу та сприяння у межах своїх можливостей.

  • Під час великої пресконференції після затвердження результатів президентських виборів у США Дональд Трамп відмовився пообіцяти, що для вирішення територіальних питань він не буде застосовувати економічні засоби тиску чи навіть військову міць.
  • Політик повторив свої тези про те, що Гренландія потрібна США «для національної безпеки» і навіть висловив сумнів, що Данія «має на неї юридичні права».
LB.ua в соцмережах:
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies