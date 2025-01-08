У ЄС відреагували на погрози Трампа щодо анексії Гренландії

Наразі Євросоюз не озвучував офіційну заяву щодо погроз обраного президента США Дональда Трампа відібрати Гренландію від Данії. Однак представниця ЄС із закордонних справ та політики безпеки Анітта Гіппер зазначила, що суверенітет держав треба шанувати, передає портал BT.

«Це також наша дипломатична цінність і ключовий принцип, за яким ми працюємо. Це також стосується і Данії», - сказала Гіппер.

Представник ЄС із питань економічної безпеки Олоф Гілл применшив значення заяв Трампа.

«Давайте тут трохи применшимо. Тут йдеться про цілком гіпотетичні речі та про адміністрацію, яка ще не прийшла до влади», - зауважив представників наголосив, що ЄС був готовий до того, що американські президентські вибори в листопаді можуть закінчитися по-різному - і це стосується й торговельного аспекту.

У ЄС також зауважили, що Гренландія не є членом блоку, але пов'язана з ним спеціальною угодою про асоціацію інших країн і територій.

Крім того, стаття 42.7 Договору про Європейський Союз застосовується до Гренландії. У документі йдеться про те, що коли держава-член зазнає збройного нападу на її території, інші держави-члени повинні відповідно до статті 51 Статуту Організації Об'єднаних Націй надати цій державі-члену всю допомогу та сприяння у межах своїх можливостей.