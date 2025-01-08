Угорщина почала погрожувати Україні щодо закриття транзиту російської нафти

Сійярто натякає на майбутній вступ України до ЄС та голосування за євроінтеграцію.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто на своїй сторінці у Facebook застеріг Україну від закриття транзиту російської нафти.

Сійярто заявив, що МЗС України "досить агресивно відреагувало" на його попередній допис з обвинуваченнями на адресу України щодо припинення газового транзиту через територію України під час воєнного стану.

"Ми повинні з повагою звернути увагу наших українських колег на те, що є реальність, є права і є обов'язки", – пише Сійярто.

Реальність, за словами угорського міністра, полягає у тому, що вступ до ЄС потребує одностайного схвалення всіх країн-членів.

Права полягають у тому, що кожна країна має суверенне право вибирати джерела та маршрути постачання енергоносіїв. А обов'язки у тому, що країна, яка прагне вступити до ЄС, повинна сприяти енергетичній безпеці ЄС, забезпечуючи транзитні маршрути.

"Закриття газових чи нафтових маршрутів є неприйнятним і суперечить очікуванням, пов'язаним з інтеграцією до ЄС", – додає глава угорського МЗС.

З 1 січня Україна припинила транзит газу з Росії до країн ЄС та Молдови. Цього дня закінчився термін контракту між "Нафтогазом" і "Газпромом". Угоду можна було продовжити, але Україна не робитиме цього у зв'язку з повномасштабним нападом росіян.