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Попри заяви російської пропаганди санкції працюють, ‒ Сибіга

Очільник МЗС пропонує посилити правозастосування, закрити лазівки і продовжувати посилювати тиск у багатьох сферах. 

Попри заяви російської пропаганди санкції працюють, ‒ Сибіга
Фото: МЗС

Попри заяви російської пропаганди санкції працюють, заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

“Попри заяви російської пропаганди, санкції працюють. І ми повинні зробити їх більш ефективними”, ‒ сказав очільник міністерства.

Сибіга пропонує посилити правозастосування, закрити лазівки і продовжувати посилювати тиск у багатьох сферах. Це, зокрема, тіньовий флот, металургія, СПГ-газ, заморожені активи, атомна енергетика, військова промисловість та ІТ.

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Видання Washington Post стверджує, що за лічені тижні до завершення перебування в Овальному кабінеті президент США Джо Байден має намір дати адміністрації свого наступника Дональда Трампа важелі впливу на Москву щодо переговорів про завершення війни в Україні.

Йдеться про жорсткі санкції проти російської енергетики, які мають "завдати удару по путінській військовій скрині", тобто зменшити можливості для фінансування війни. Обмеження мають бути спрямовані на так званий "тіньовий флот", який дозволяє Кремлю транспортувати нафту, ігноруючи запроваджені заборони.ходження.

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