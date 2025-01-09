Пожежа у Лос-Анджелесі забрала життя п'яти людей

Її вже назвали найбільш руйнівною в історії міста.

У Каліфорнії американські вогнеборці вже другу добу намагаються приборкати лісову пожежу, яка дісталася Лос-Анджелеса та його околиць. Відомо про загибель п'яти людей та руйнування тисяч будинків внаслідок стихії.

Як пише BBC, пожежу, яка нині вирує у чотирьох районах - Пелісейдс, Ітон, Герст та Вудлі - вже назвали найбільш руйнівною в історію Лос-Анджелеса. Кореспонденти британського мовника, які проживають на західному узбережжі США понад 25 років, говорять, що ніколи не бачили настільки масштабного загоряння.

Евакуйовано щонайменше 70 тисяч громадян. 1,5 мільйона каліфорнійців залишилися без електропостачання. Пожежникам бракує води для заходів з гасіння, а ступінь локалізації стихії наразі становить 0%. Пентагон вже надіслав на допомогу бригадам військову авіацію.

Вогонь вже зруйнував чимало елітних маєтків у престижних районах Лос-Анджелеса, а в зону евакуації потрапив будинок віцепрезидентки США Камали Гарріс. Як пишуть місцеві, практично нічого не лишилося від легендарного прибережного району Малібу.