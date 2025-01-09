Президентка Мексики відповіла Трампу на його географічні зазіхання

Обрана минулоріч на посаду президентки Мексики Клаудія Шейнбаум оригінальним чином відреагувала на заяву Дональда Трампа щодо його наміру перейменувати Мексиканську затоку на Американську.

Як пише The Guardian, політикиня під час щоденного брифінгу продемонструвала журналістам давню мапу континенту, на якому Північна Америка названа Мексиканською Америкою - і запропонувала Трампу саме так і перейменувати усю частину світу.

Шейнбаум також нагадала, що Мексиканська затока носить таку назву аж з 1607 року, задовго до появи незалежних Сполучених Штатів.

Відповіла президентка і на закиди з боку Трампа, що країна нібито "керується наркокартелями" і через це дозволяє "мільйонам мігрантів стікатися у США". Шейнбаум заявила, що єдиною владою у Мексиці є лише її народ.