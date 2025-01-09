Таке рішення прийняли через регулярне закриття повітряного простору над російським містом Казань.

Азербайджанська авіакомпанія AZAL призупиняє на невизначений термін усі рейси з Баку в Казань

Пресслужба Azerbaijan Airlines повідомила про призупинення всіх рейсів з Баку в Казань.

“Через нещодавнє регулярне закриття повітряного простору над російським містом Казань AZAL призупиняє на невизначений термін усі рейси за маршрутом Баку-Казань-Баку для забезпечення безпеки польотів”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що пасажири рейсів AZAL, які через поточну ситуацію не можуть скористатися послугами авіакомпанії, мають можливість отримати повне відшкодування без штрафних санкцій або перебронювати квитки.

В пресслужбі запевнили, що авіакомпанія продовжує уважно стежити за поточною ситуацією та інформуватиме пасажирів про будь-які зміни.

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