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Азербайджанська авіакомпанія AZAL призупиняє на невизначений термін усі рейси з Баку в Казань

Таке рішення прийняли через регулярне закриття повітряного простору над російським містом Казань.

Азербайджанська авіакомпанія AZAL призупиняє на невизначений термін усі рейси з Баку в Казань
Азербайджанська авіакомпанія AZAL призупиняє на невизначений термін усі рейси з Баку в Казань
Фото: AZAL

Пресслужба Azerbaijan Airlines повідомила про призупинення всіх рейсів з Баку в Казань.

“Через нещодавнє регулярне закриття повітряного простору над російським містом Казань AZAL призупиняє на невизначений термін усі рейси за маршрутом Баку-Казань-Баку для забезпечення безпеки польотів”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що пасажири рейсів AZAL, які через поточну ситуацію не можуть скористатися послугами авіакомпанії, мають можливість отримати повне відшкодування без штрафних санкцій або перебронювати квитки. 

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В пресслужбі запевнили, що авіакомпанія продовжує уважно стежити за поточною ситуацією та інформуватиме пасажирів про будь-які зміни.

Що відомо про катастрофу літака AZAL

  • 25 грудня пасажирський літак авіакомпанії Azerbaijan Airlines, що прямував з Баку до російського Грозного, впав біля міста Актау на заході Казахстану. Загинули 38 із 67 людей, які перебували на борту літака.

  • За даними попереднього розслідування, літак пошкодила російська ракета ППО. При цьому замість того, щоб дозволити посадку в Грозному і врятувати життя людей, росіяни відправили борт до Казахстану.

  • У парламенті Азербайджану підтвердили попередні результати розслідування і звинуватили Росію у збитті літака. Зокрема депутат Расім Мусабеков в інтерв'ю виданню Turan заявив, що Росія має попросити вибачення за атаку на пасажирський літак і виплатити компенсації за загибель людей та постраждалим.

  • Президент Азербайджану Алієв також заявив, що літак зазнав пошкодження ззовні на території РФ, поблизу міста Грозний, і практично втратив керування. Літак був приведений у некерований стан засобами РЕБ, а потім унаслідок вогню, відкритого із землі, постраждала його хвостова частина.

  • Алієв заявив, що російська сторона має вибачитися перед Азербайджаном, визнати свою провину, притягнути винних до відповідальності, а також виплатити компенсації Азербайджану, постраждалим пасажирам і членам екіпажу. Президент також наголосив, що у Росії закрили повітряний простір у рамках так званого плану "Ковьор" вже після того, як пасажирський літак  зазнав впливу засобів РЕБ та був обстріляний. І це також може свідчити про намір росіян приховати причини катастрофи.

  • Наразі "чорні скриньки" передали до Бразилії - країни виробника лайнера.

  • 28 грудня Путін вибачився перед Алієвим за "трагічний інцидент" із літаком, проте не визнав провини Росії. У Москві зізнались, що коли літак зазнав ушкодження, російська ППО працювала по українських безпілотниках, однак напряму не визнала, що літак був ушкоджений засобами протиповітряної оборони. Спочатку росіяни взагалі намагалися винуватити в катастрофі птахів, а також – шукали так званий український слід. 

  • 29 грудня Путін удруге зателефонував Алієву з приводу катастрофи. Подробиці розмови не наводилися. 

  • Президент Азербайджану Ільхам Алієв наголосив, що за загибель азербайджанських громадян внаслідок катастрофи пасажирського літака Azerbaijan Airlines відповідальні представники Росії, та закликав покарати винних.
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