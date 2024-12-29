Алієв: літак Azerbaijan Airlines обстріляли з землі у РФ, Баку вимагає компенсації

Ільхаму Алієву шкода, що “деякі кола” в Росії намагалися приховати правду про катастрофу

Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що пасажирський літак, який зазнав катастрофи в Казахстані, було пошкоджено внаслідок “стрілянини з землі в Росії”.

Про це повідомило державне телебачення Азербайджану, пише Reuters.

Алієву шкода, що “деякі кола” в Росії намагалися приховати правду про катастрофу літака Azerbaijan Airlines, розповсюджуючи неправдиві відомості про причини катастрофи.

Президент також заявив, що літак вивели з ладу засобами РЕБ, і додав, що “сліди від обстрілу викреслюють версію про те, що літак пошкодили птахи”, повідомляє Радіо Свобода.

Він наголосив, що остаточна версія аварії буде відома після розкриття “чорних скриньок”. Але, за його словами, початкові версії ґрунтуються на фактах.

“А факти полягають у тому, що азербайджанський цивільний літак отримав пошкодження ззовні на території Росії, поблизу міста Грозний, і практично втратив керування. Ми також знаємо, що наш літак був приведений у некерований стан засобами радіоелектронної боротьби. Це перше пошкодження, завдане літаку”, – сказав Алієв.

Президент Азербайджану також заявив, що “внаслідок вогню, який був відкритий з землі, сильно постраждала хвостова частина літака”.

“Дехто у РФ вважав за краще дотримуватися цієї версії. Нас засмутило і здивувало те, що російські офіційні органи висували версії про вибух газового балона. Тобто це чітко показало, що російська сторона хоче зам’яти це питання, і це, звичайно, нікого не тішить”, ‒ зазначив президент.

Президент каже, що визнати провину, своєчасно вибачитися перед Азербайджаном і донести це до громадськості – “все це були заходи та кроки, які потрібно було вжити відразу, але на жаль, “перші трі дні від Росії не було чути нічого, окрім маячних версій”.

Однак Алієв вважає, що літак “збили випадково”.

Баку вимагає від Москви “визнання провини, покарання винних і виплати компенсацій”, наголосив президент Азербайджану.