Президент Зеленський висловив співчуття Південній Кореї у зв'язку з авіакатастрофою в Муані

Зеленський від імені українського народу та від себе особисто висловив щирі співчуття родинам загиблих.

Володимир Зеленський під час пресконференції з президентом Євроради 1 грудня 2024 року

Президент Володимир Зеленський висловив співчуття Південній Кореї у зв'язку з авіакатастрофою літака у міжнародному аеропорту "Муан", яка сталася сьогодні вранці.

Про це Володимир Зеленський написав у мережі "Х".

"Трагічна новина про жахливу авіакатастрофу Jeju Air у міжнародному аеропорту "Муан" в окрузі Муан, Республіка Корея, яка забрала так багато життів. Кожне втрачене життя — це незмірна трагедія", — пише президент.

Глава держави від імені українського народу та від себе особисто висловив щирі співчуття родинам загиблих, народу Кореї та виконувачу обов’язків Президента Чхве Сан Моку.

"Ми поділяємо ваше горе та стоїмо пліч-о-пліч із корейським народом у цей скорботний час", — наголосив президент.