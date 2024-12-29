Країна рухається до політичного переходу після трьох років військового правління.

У Чаді відбуваються парламентські, регіональні і місцеві вибори, незважаючи на бойкот опозиції, пише DW, зазначаючи, що країна рухається до політичного переходу після трьох років військового правління.

Право голосу мають приблизно вісім мільйонів зареєстрованих виборців, голосування триває під наглядом сотні іноземних спостерігачів і представників різних політичних партій.

Солдати, поліцейські та кочівники почали голосувати в суботу.

Однак опозиція бойкотує вибори, заявивши про шахрайство та фальсифікації. Таким чином зберігається простір для маневру кандидатів, які підтримують Магамета Ідрісса Дебі Ітно.

Військові вперше привели Ітно до влади у 2021 році після смерті батька. Ідріс Дебі Ітно правив країною Сахеля “залізною рукою” протягом трьох десятиліть, перш ніж його син узяв під контроль.

У травні молодший Ітно переміг на спірних президентських виборах. Його уряд представляє ці вибори як початок переходу до демократичного правління. Однак тоді Чад заборонив 2900 спостерігачам, які пройшли навчання у ЄС, стежити за перебігом голосування.

Додамо, голосування відбувається на тлі нападів ісламістського угруповання “Боко Харам”, напруженості у відносинах із Францією та звинувачень у втручанні у конфлікт у Судані.

Окрім того, вибори до законодавчих органів Чаду, перші з 2011 року, проводять в умовах жорсткої критики уряду за автократичні методи та репресії. Зокрема, йдеться про припинення роботи ЗМІ через страйк інтернет-журналістів.