Військовий глава Чаду переміг на президентських виборах. Опозиція закликає до бойкоту результатів

Країна не мала вільної та чесної передачі влади з моменту здобуття незалежності від Франції в 1960 році.

Військового главу Чаду Махамат Дебі оголосили офіційним переможцем президентських виборів, узаконивши його владу, пише BBC.

Генерал Дебі набрав 61,3% голосів, а його найближчий суперник, прем’єр-міністр Суксес Масра, ‒ 18,53%.

Результати виборів оголосили на два тижні раніше, ніж очікувалося. Їх ще має підтвердити Конституційна рада.40-річного генерала Дебі військові призначили лідером Чаду після того, як його батька Ідріса Дебі Ітно вбили під час бою з повстанцями у квітні 2021 року.

Ідріс Дебі скинув Гіссена Хабре в 1990 році і керував Чадом протягом наступних 30 років аж до своєї смерті. Генерал Дебі спочатку пообіцяв залишатися тимчасовим лідером лише на 18 місяців. Потім цей період продовжили. Він також заявляв тоді, що не балотуватиметься в президенти.

Теперішня його перемога означає, що 34-річне правління родини Дебі продовжиться.

Після оголошення результатів виборів прихильники керівної коаліції вийшли на вулиці Нджамени, щоб відсвяткувати перемогу генерала Дебі. У своїй переможній промові він пообіцяв служити всім жителям Чаду ‒ “тим, хто голосував за мене… і тим, хто зробив інший вибір”.

Водночас прем’єр Масра заявив, що він здобув “результативну перемогу” в першому турі голосування, і що цю перемогу вкрали “у народу”. Він закликав тих, хто голосував за нього і за зміни “спокійно мобілізуватися”.

Активісти закликали до бойкоту виборів. Багато з них досі перебувають у вигнанні після смертоносних репресій проти протестувальників у жовтні 2022 року.