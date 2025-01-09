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В Австралії живим знайшли хлопця, який два тижні блукав у національному парку

Хаді Назарі вижив завдяки воді зі струмків, ягодам і двом батончикам мюслі, які знайшов у хатині в горах.

В Австралії живим знайшли хлопця, який два тижні блукав у національному парку
Студент-медик Хаді Назарі два тижні блукав національним парком
Фото: abc.net.au

В Австралії живим знайшли мандрівника, який пропав безвісти майже на два тижні в Новому Південному Уельсі, пише BBC..

Студент-медик Хаді Назарі зник безвісти після того, як пішов фотографуватися під час походу з друзями в Національному парку Костюшко в регіоні Снігових гір.

23-річного хлопця шукали сотні людей, зокрема його друзі та родина. Хлопця вчора знайшли інші туристи і зв’язалися з екстреними службами. Назарі на гелікоптері доставили до командного пункту пошуку. Медики на місці події оглянули його та відправили до лікарні.

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Назарі знайшли у хорошому стані ‒ він був при тямі, міг говорити та не мав серйозних травм.

Хаді вижив завдяки воді зі струмків, ягодам і двом батончикам мюслі, які знайшов у хатині в горах.

Назарі знайшли біля Блакитного озера, приблизно за 10 км від кемпінгу, де він мав зустрітися зі своїми друзями 26 грудня.

Знайденого туриста госпіталізували
Фото: EPA/UPG
Знайденого туриста госпіталізували

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