В Австралії живим знайшли хлопця, який два тижні блукав у національному парку

Хаді Назарі вижив завдяки воді зі струмків, ягодам і двом батончикам мюслі, які знайшов у хатині в горах.

В Австралії живим знайшли мандрівника, який пропав безвісти майже на два тижні в Новому Південному Уельсі, пише BBC..

Студент-медик Хаді Назарі зник безвісти після того, як пішов фотографуватися під час походу з друзями в Національному парку Костюшко в регіоні Снігових гір.

23-річного хлопця шукали сотні людей, зокрема його друзі та родина. Хлопця вчора знайшли інші туристи і зв’язалися з екстреними службами. Назарі на гелікоптері доставили до командного пункту пошуку. Медики на місці події оглянули його та відправили до лікарні.

Назарі знайшли у хорошому стані ‒ він був при тямі, міг говорити та не мав серйозних травм.

Хаді вижив завдяки воді зі струмків, ягодам і двом батончикам мюслі, які знайшов у хатині в горах.

Назарі знайшли біля Блакитного озера, приблизно за 10 км від кемпінгу, де він мав зустрітися зі своїми друзями 26 грудня.