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Папа Франциск вперше призначив жінку головою органу у Римській курії

Історичний крок для Ватикану.

Папа Франциск вперше призначив жінку головою органу у Римській курії
Ватикан
Фото: EPA/UPG

Вперше в історії Католицької церкви одну з посад голови відомства у Римській курії - найвищому органі виконавчої влади Ватикану - посяде жінка. Італійська монахиня Сімона Брамбілла стане префектом департаменту, відповідального за католицькі релігійні ордени. 

Як пише Associated Press, жінки і раніше входили до складу органів, які допомагають Папі Римському керувати церквою, але ніколи не перебували на ключових посадах. 

За словами теологів, ніщо не заважає Папі Франциску зробити ще один історичний крок і вперше дати жінці титул кардинала - для цього технічно не обов'язково бути священником. Призначення чоловіка на посаду префекта завжди автоматично означає надання йому статусу кардинала. 

Проте навряд понтифік все ж наважиться на таку новацію: свідченням цьому є призначення чоловіка-кардинала Анхеля Фернандеса Артіме на посаду "співголови" довіреного монахині відомства. У Ватикані пояснюють, що це потрібно для того, аби префект міг служити під час меси і виконувати інші функції, які поки не дозволені у церкві жінкам.

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