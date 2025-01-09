Китай звинуватив Євросоюз у несправедливих торговельних бар'єрах для його компаній

Мінкомерції КНР опублікувало 20-сторінковий звіт, в якому стверджувало, що китайські компанії зазнавали утисків на європейських ринках.

Китай звинуватив Євросоюз у несправедливих торговельних перепонах для його компаній. Міністерство комерції КНР опублікувало результати вивчення регламенту ЄС щодо іноземних субсидій, у яких заявило, що європейські органи влади вибірково застосовували обмеження, порушуючи цим інтереси китайський фірм, пише Wall Street Journal.

Пекін розпочав це дослідження в липні – після того, як Брюссель відкрив численні справи проти китайських компаній щодо можливої нечесної конкуренції за рахунок державних субсидій. У жовтні блок підвищив тарифи на китайські електромобілі.

Міністерство заявило в четвер, що вибіркове впровадження Європейською комісією політики конкуренції дискримінує китайські компанії. Воно назвало визначення ЄС "іноземних субсидій" і "викривлення ринку" розпливчастим і суб’єктивним. Також міністерство обурилося через раптові перевірки китайських компаній, вказавши, що це порушує бізнес-процеси.

У 20-сторінковому звіті вказали і те, що в деяких випадках Європейська комісія неодноразово підкреслювала компаніям на наслідках відмови від співпраці та погрожувала їм високими штрафами. Деяким китайським компаніям довелося вийти з проєктів в обмін на припинення розслідувань, збитки від чого в Китаї оцінили до збитків у 2,13 мільярдам доларів.

Регламент ЄС про зовнішні субсидії надає Брюсселю повноваження розслідувати випадки, коли державна допомога може порушити ринки країн блоку.

У Пекіні вважають, що дії ЄС створюють перешкоди і обмеження для китайських компаній, продуктів та інвестицій, що шкодить їх конкурентоспроможності на європейських ринках. Це, зі свого боку, може бути контрпродуктивним для економіки ЄС.

Торік у ЄС почали розслідувати китайського виробника поїздів, який збирався постачати свою продукцію до Болгарії, а також виробника сонячних панелей, які хотіли побудувати парк у Румунії. Також провели перевірки в голландському й польському офісах китайського постачальника обладнання для безпеки.

У відповідь на це Пекін почав власні розслідування щодо деякого імпорту з ЄС, зокрема бренді та свинини, а також натякнув, що може підвищити мито на європейські авто.