Палата представників США погодила санкції проти Міжнародного кримінального суду

Конгресмени вимагають покарання для прокурорів, які видали ордер на арешт прем'єра Ізраїлю.

Палата представників Конгресу США одним із перших своїх голосувань у новому скликанні схвалила законопроєкт, який передбачає санкції проти Міжнародного кримінального суду за переслідування громадян Сполучених Штатів та країн-союзників, які не є підписантами Римського статуту.

Як пише Reuters, документ отримав 243 голоси "за", "проти" висловилися 140 парламентарів. Усі присутні на засіданні республіканці підтримали санкції, до них приєдналися 45 демократів.

Очільник комітету з питань зовнішньої політики республіканець Браян Маст перед голосуванням пояснив необхідність ухвалення закону "спробою кенгуру-суду арештувати прем'єр-міністра нашого великого союзника Ізраїлю".

Прокурори МКС звинувачують Біньяміна Нетаньягу у вчиненні військових злочинів. Держави, що визнають юрисдикцію суду, зобов'язані заарештувати політика за першої нагоди.

Новий голова республіканської більшості у Сенаті Джон Тун пообіцяв, що законопроєкт швидко отримає схвалення від верхньої палати, тож президент Дональд Трамп зможе його підписати вже у перші дні після своєї інавгурації.