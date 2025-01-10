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Палата представників США погодила санкції проти Міжнародного кримінального суду

Конгресмени вимагають покарання для прокурорів, які видали ордер на арешт прем'єра Ізраїлю.

Палата представників США погодила санкції проти Міжнародного кримінального суду
Палата представників США
Фото: ukrinform.ua

Палата представників Конгресу США одним із перших своїх голосувань у новому скликанні схвалила законопроєкт, який передбачає санкції проти Міжнародного кримінального суду за переслідування громадян Сполучених Штатів та країн-союзників, які не є підписантами Римського статуту. 

Як пише Reuters, документ отримав 243 голоси "за", "проти" висловилися 140 парламентарів. Усі присутні на засіданні республіканці підтримали санкції, до них приєдналися 45 демократів. 

Очільник комітету з питань зовнішньої політики республіканець Браян Маст перед голосуванням пояснив необхідність ухвалення закону "спробою кенгуру-суду арештувати прем'єр-міністра нашого великого союзника Ізраїлю".

Прокурори МКС звинувачують Біньяміна Нетаньягу у вчиненні військових злочинів. Держави, що визнають юрисдикцію суду, зобов'язані заарештувати політика за першої нагоди.

Новий голова республіканської більшості у Сенаті Джон Тун пообіцяв, що законопроєкт швидко отримає схвалення від верхньої палати, тож президент Дональд Трамп зможе його підписати вже у перші дні після своєї інавгурації.

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