Ліз Трасс пригрозила британському прем'єру судом за закиди про "зруйновану економіку"

Адвокати колишньої британської прем'єрки Ліз Трасс надіслали чинному голові уряду Кіру Стармеру офіційного листа, в якому закликали припинити звинувачувати їхню клієнтку у "руйнуванні економіки" під страхом судового позову.

Як пише BBC, консерваторка, яка перебувала у прем'єрському кріслі рекордно короткий термін - лише 49 днів у 2022 році - не задоволена, що Стармер постійно публічно закидає їй провальну фінансову та соціальну політику. Трасс вважає, що це "наклеп та брехня", які завадили їй переобратися до парламенту у своєму окрузі під час загальних виборів.

Речник прем'єра порадив Трасс "писати листи іншим людям - тим мільйонам, яким довелося платити більше за іпотеку через її дії". Стармер не має наміру відмовлятися від будь-яких своїх слів про попередні уряди.