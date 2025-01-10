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Ліз Трасс пригрозила британському прем'єру судом за закиди про "зруйновану економіку"

Кір Стармер порадив попередниці писати листи збіднілим громадянам.

Ліз Трасс пригрозила британському прем'єру судом за закиди про "зруйновану економіку"
Ліз Трасс
Фото: ЕРА/UPG

Адвокати колишньої британської прем'єрки Ліз Трасс надіслали чинному голові уряду Кіру Стармеру офіційного листа, в якому закликали припинити звинувачувати їхню клієнтку у "руйнуванні економіки" під страхом судового позову.

Як пише BBC, консерваторка, яка перебувала у прем'єрському кріслі рекордно короткий термін - лише 49 днів у 2022 році - не задоволена, що Стармер постійно публічно закидає їй провальну фінансову та соціальну політику. Трасс вважає, що це "наклеп та брехня", які завадили їй переобратися до парламенту у своєму окрузі під час загальних виборів. 

Речник прем'єра порадив Трасс "писати листи іншим людям - тим мільйонам, яким довелося платити більше за іпотеку через її дії". Стармер не має наміру відмовлятися від будь-яких своїх слів про попередні уряди. 

 

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