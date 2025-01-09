Очільник МЗС Британії оголосив про завершення "ери після Холодної війни"

Міністр закордонних справ Британії Девід Леммі перед зустріччю лідерів Сполученого Королівства та Франції щодо України заявив про "остаточне завершення епохи після Холодної війни".

Як пише The Guardian, урядовець підкреслив, що безпека британських підданих тепер цілком залежить від здатності країни протистояти Росії, яку Леммі охарактеризував як "путінську мафіозну державу".

За словами політика, "ми більше не живемо у 90-х, миру більше немає, нас оточює змінне стратегічне середовище, а кількість конфліктів є найбільшою з 1945 року, так само як кількість біженців та переміщених осіб".

Міністр стверджує, що "лінії, які проводять межу між зовнішньою та внутрішньою політикою, зараз є максимально розмитими". Леммі пообіцяв "змінити зовнішню політику Британії у дусі прогресивного реалізму - сприймати світ таким, яким він є, а не таким, як ми хочемо його бачити".