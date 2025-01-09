Як піклуватися про літнього родича, якому важко рухатись або який став лежачим. Поради Зої Максимової
Як піклуватися про літнього родича, якому важко рухатись або який став лежачим. Поради Зої Максимової
The Telegraph: Росія відправила відбивати новий наступ України в Курській області топового генерала
The Telegraph: Росія відправила відбивати новий наступ України в Курській області топового генерала
Оприлюднені неофіційні результати голосування за членів Громадської антикорупційної ради при Міноборони
Оприлюднені неофіційні результати голосування за членів Громадської антикорупційної ради при Міноборони
Метапневмовірус в Україні – Центр громадського здоров’я пояснює, чому панікувати не варто
Метапневмовірус в Україні – Центр громадського здоров’я пояснює, чому панікувати не варто
MAGA на експорт: Ілон Маск закликає до виборів у Великій Британії та підтримує «Альтернативу для Німеччини»
MAGA на експорт: Ілон Маск закликає до виборів у Великій Британії та підтримує «Альтернативу для Німеччини»
У МЗС відреагували на звинувачення Будапешта: "Україна готова зайняти місце Угорщини в ЄС, якщо вона обере СНД і ОДКБ"
У МЗС відреагували на звинувачення Будапешта: "Україна готова зайняти місце Угорщини в ЄС, якщо вона обере СНД і ОДКБ"
Михайло Винницький: «Беріть краще з Заходу і залишайте їм решту. Ми намагаємося це робити»
Михайло Винницький: «Беріть краще з Заходу і залишайте їм решту. Ми намагаємося це робити»
Буданов про 2025 рік для України: побачимо дуже багато гарних подій
Буданов про 2025 рік для України: побачимо дуже багато гарних подій
БпЛА атакували Енгельс – місто базування стратегічної авіації (оновлено)
БпЛА атакували Енгельс – місто базування стратегічної авіації (оновлено)
ГоловнаСуспільствоВійна

Очільник МЗС Британії оголосив про завершення "ери після Холодної війни"

Девід Леммі закликав протистояти Кремлю.

Очільник МЗС Британії оголосив про завершення "ери після Холодної війни"
Міністр закордонних справ Сполученого Королівства Девід Леммі
Фото: EPA/UPG

Міністр закордонних справ Британії Девід Леммі перед зустріччю лідерів Сполученого Королівства та Франції щодо України заявив про "остаточне завершення епохи після Холодної війни".

Як пише The Guardian, урядовець підкреслив, що безпека британських підданих тепер цілком залежить від здатності країни протистояти Росії, яку Леммі охарактеризував як "путінську мафіозну державу".

За словами політика, "ми більше не живемо у 90-х, миру більше немає, нас оточює змінне стратегічне середовище, а кількість конфліктів є найбільшою з 1945 року, так само як кількість біженців та переміщених осіб".

Міністр стверджує, що "лінії, які проводять межу між зовнішньою та внутрішньою політикою, зараз є максимально розмитими". Леммі пообіцяв "змінити зовнішню політику Британії у дусі прогресивного реалізму - сприймати світ таким, яким він є, а не таким, як ми хочемо його бачити". 

LB.ua в соцмережах:
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies