Українське посольство висловило протест через поїздку словацьких депутатів у Москву

Посольство України у Словаччині виступило з протестом через оголошений намір групи депутатів парламенту республіки на чолі з віцеспікером Андреєм Данко 10 січня вирушити до Москви і зустрітися з російськими чиновниками.

Як пише "Європейська правда", дипломатичне відомство відзначило, що словацькі посадовці після парламентських виборів 2023 року "жодного разу офіційно, відверто та публічно не засудили злочини РФ". Натомість зараз представники ультраправих сил своїм візитом у столицю окупантів "легітимізують російську агресію проти України".

Посольство закликало "утриматися від контактів зі злочинним режимом" та "відмовитися від спроб загравання з агресором на користь власних політичних і меркантильних інтересів".

Дипломати нагадали, що у першій половині XX століття "словацька нація вже ставала заручником недалекоглядності та безпринциповості своїх лідерів".