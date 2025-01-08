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Вибухотехніки знищили на Кіровоградщині бойову частину ворожого БпЛА

Бойова частина дрона не здетонувала внаслідок падіння. 

Вибухотехніки знищили на Кіровоградщині бойову частину ворожого БпЛА
Вибухотехніки знищили на Кіровоградщині бойову частину ворожого БпЛА
Фото: Поліція Кіровоградщини

Поліцейські вибухотехніки знищили у Кіровоградській області бойову частину російського БпЛА.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Кіровоградській області.

Співробітники вибухотехнічної служби поліції Кіровоградщини обстежили місця падінь російських безпілотників і виявили бойову частину одного з дронів, котра не здетонувала. 

Фахівці знищили вибухонебезпечний об’єкт на місці методом контрольованого підриву. 

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Поліцейські нагадали громадянам, що заборонено підходити, торкатися чи переміщувати будь-які вибухонебезпечні та інші підозрілі предмети. Натомість про небезпечну знахідку необхідно негайно повідомити за номером 102 чи 101.

  • У Кіровоградській області вибухотехніки поліції знищили бойову частину російської крилатої ракети, яка не здетонувала.
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