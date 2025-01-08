Вибухотехніки знищили на Кіровоградщині бойову частину ворожого БпЛА

Поліцейські вибухотехніки знищили у Кіровоградській області бойову частину російського БпЛА.
Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Кіровоградській області.
Співробітники вибухотехнічної служби поліції Кіровоградщини обстежили місця падінь російських безпілотників і виявили бойову частину одного з дронів, котра не здетонувала.
Фахівці знищили вибухонебезпечний об’єкт на місці методом контрольованого підриву.
Поліцейські нагадали громадянам, що заборонено підходити, торкатися чи переміщувати будь-які вибухонебезпечні та інші підозрілі предмети. Натомість про небезпечну знахідку необхідно негайно повідомити за номером 102 чи 101.
- У Кіровоградській області вибухотехніки поліції знищили бойову частину російської крилатої ракети, яка не здетонувала.