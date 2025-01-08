Армія РФ атакувала Дніпропетровщину. Є пошкодження інфраструктури

Під обстрілами опинилися Нікопольський та Синельниківський район.

Впродовж дня російька армія атакувала Нікопольський та Синельниківський район Дніпропетровщини. Ворог застосував артилерію та БпЛА.

Про це інформує очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Упродовж дня російська армія била по Нікополю, Марганецькій, Мирівській та Покровській громадках.

Унаслідок обстрілів пошкоджена інфраструктура. Також руйнувань зазнали 6 приватних будинків. Один з них зайнявся, рятувальники пожежу приборкали.

Зачепило 3 господарські споруди, мікроавтобус, лінію електропередач. Люди не постраждали.

За уточненою інформацією, через нічний удар по Синельниківщині понівечені близько двох десятків приватних осель та навчальний заклад.