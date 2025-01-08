Михайло Винницький: «Беріть краще з Заходу і залишайте їм решту. Ми намагаємося це робити»
Михайло Винницький: «Беріть краще з Заходу і залишайте їм решту. Ми намагаємося це робити»
MAGA на експорт: Ілон Маск закликає до виборів у Великій Британії та підтримує «Альтернативу для Німеччини»
MAGA на експорт: Ілон Маск закликає до виборів у Великій Британії та підтримує «Альтернативу для Німеччини»
The Telegraph: Росія відправила відбивати новий наступ України в Курській області топового генерала
The Telegraph: Росія відправила відбивати новий наступ України в Курській області топового генерала
Оприлюднені неофіційні результати голосування за членів Громадської антикорупційної ради при Міноборони
Оприлюднені неофіційні результати голосування за членів Громадської антикорупційної ради при Міноборони
«Гра в кальмара-2»: герой, який програє
«Гра в кальмара-2»: герой, який програє
Буданов про 2025 рік для України: побачимо дуже багато гарних подій
Буданов про 2025 рік для України: побачимо дуже багато гарних подій
Працівник ТЦК у Вінницькій області за $16 000 "продавав" обіцянки дати відстрочку від мобілізації
Працівник ТЦК у Вінницькій області за $16 000 "продавав" обіцянки дати відстрочку від мобілізації
На Вінниччині прикордонники затримали "дайверів", які в ластах та гідрокостюмах планували перепливти Дністер
На Вінниччині прикордонники затримали "дайверів", які в ластах та гідрокостюмах планували перепливти Дністер
Метапневмовірус в Україні – Центр громадського здоров’я пояснює, чому панікувати не варто
Метапневмовірус в Україні – Центр громадського здоров’я пояснює, чому панікувати не варто
ГоловнаСуспільствоВійна

Армія РФ атакувала Дніпропетровщину. Є пошкодження інфраструктури

Під обстрілами опинилися Нікопольський та Синельниківський район.

Армія РФ атакувала Дніпропетровщину. Є пошкодження інфраструктури
обстріли Нікопольщини
Фото: Сергій Лисак

Впродовж дня російька армія атакувала Нікопольський та Синельниківський район Дніпропетровщини. Ворог застосував артилерію та БпЛА. 

Про це інформує очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Упродовж дня російська армія била по Нікополю, Марганецькій, Мирівській та Покровській громадках. 

Унаслідок обстрілів пошкоджена інфраструктура. Також руйнувань зазнали 6 приватних будинків. Один з них зайнявся, рятувальники пожежу приборкали. 

Зачепило 3 господарські споруди, мікроавтобус, лінію електропередач. Люди не постраждали. 

За уточненою інформацією, через нічний удар по Синельниківщині понівечені близько двох десятків приватних осель та навчальний заклад.

LB.ua в соцмережах:
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies