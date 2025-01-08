Збройні сили України вдарили по командному пункту 8-ї гвардійської загальновійськової армії РФ на Донеччині

8 січня Збройні Сили України завдали високоточного удару по командному пункту 8-ї гвардійської загальновійськової армії РФ, який знаходився у місті Харцизьк Донецької області.
Про це інформує Генштаб ЗСУ.
У Генштабі зазначають, що російські війська використовували будівлю у Харцизьку для координації атак проти Збройних Сил України та цивільного населення, зокрема жителів Курахового.
"Було вжито усіх необхідних заходів, щоб мінімізувати ризики для цивільних осіб", — зазначають у Генштабі.
- 7 січня Збройні сили України завдали високоточного удару по командному пункту 810-ї окремої бригади морської піхоти Збройних сил РФ у районі населеного пункту Біла Курської області.