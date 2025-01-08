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9 січня у Запорізькій області оголошено День жалоби

Після авіаударів РФ по Запоріжжю до лікарень звернулось щонайменше 80 людей.

9 січня у Запорізькій області оголошено День жалоби

9 січня у Запорізькій області буде оголошено день жалоби у зв'язку з авіаударами РФ 8 січня внаслідок яких загинули 13 мирних жителів.

Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Уже втретє за останній місяць через ворожі атаки ворога в Запорізькій області буде оголошено день жалоби", - ідеться у повідомленні.

Федоров також додає, що після атаки до лікарень по допомогу звернулося вже щонайменше 80 осіб.

  • У середу, 8 січня, російська армія завдала авіаудару по Запоріжжю. Відомо вже про 13 загиблих та 32 поранених внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя. РФ вдарила по місту авіабомбами ФАБ-500..
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