9 січня у Запорізькій області оголошено День жалоби

Після авіаударів РФ по Запоріжжю до лікарень звернулось щонайменше 80 людей.

9 січня у Запорізькій області буде оголошено день жалоби у зв'язку з авіаударами РФ 8 січня внаслідок яких загинули 13 мирних жителів.

Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Уже втретє за останній місяць через ворожі атаки ворога в Запорізькій області буде оголошено день жалоби", - ідеться у повідомленні.

Федоров також додає, що після атаки до лікарень по допомогу звернулося вже щонайменше 80 осіб.