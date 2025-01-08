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Зеленський та емір Катару обговорили повернення українських дітей, яких викрала Росія

Також ішлося про співпрацю щодо підтримки Сирії.

Зеленський та емір Катару обговорили повернення українських дітей, яких викрала Росія
Володимир Зеленський
Фото: X / Володимир Зеленський

8 січня Володимир Зеленський провів розмову з еміром Катару шейхом Тамімом бін Хамадом Аль Тані. 

За словами Зеленського, він висловив вдячність за участь Катару в Саміті миру та оцінив його роль у поверненні 53 українських дітей, яких примусово вивезла Росія. Також Катар надав дітям необхідну медичну та психологічну допомогу.

Український президент і емір домовилися далі працювати над поверненням інших українських дітей, викрадених РФ.

Також лідери обговорили співпрацю щодо підтримки Сирії. 

«Україна залишається гарантом світової продовольчої безпеки й уже відправила до Сирії 500 тонн пшеничного борошна. Я запросив Катар підтримати гуманітарну ініціативу Food from Ukraine для надання подальшої допомоги Сирії», - додав Зеленський.

  • Днями стало відомо, що росіяни за кремлівською програмою "Культурна карта 4+85" планують вивезти до РФ 5 тисяч дітей із тимчасово окупованої Луганщини. 
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