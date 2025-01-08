Тищенко повернувся до Ради після того, як йому не продовжили домашній арешт

Він запевнив, що "перегорнув сторінку" боротьби з call-центрами. Тепер нардеп сконцентрується на роботі в транспортному комітеті ВРУ.

Позафракційний нардеп Микола Тищенко повернувся до Верховної Ради після того, як йому не продовжили домашній арешт.

Про це він сам розповів під час трансляції пленарного засідання Верховної Ради нардепа з фракції «Європейська солідарність» Олексія Гончаренка.

«Все добре, все гаразд. Не можу багато коментувати… Домашній арешт закінчився та я повернувся», — сказав Тищенко.

Нардеп Тищенко також звинуватив правоохоронців у тому, що «вони незаконно знімали мене у лікарні».

«Я запитував: навіщо ви це робите? Ви порушуєте усі правила… Але, на жаль, так працює правоохоронна система, що існують політичні інсенуації», — додав він.

Тищенко пообіцяв, що «перегорнув сторінку» боротьби з саll центрами.

«Ця боротьба нікому не потрібна… Я зрозумів, що навіть я не можу перемогти цю проблему. Я нікому не програв. А повністю переглянув свою стратегію на 2025 рік… Наша з вами боротьба — це парламентаризм. Я сконцентрувався на роботі в комітеті», — пообіцяв він.

Зі свого боку, нардеп Ірина Геращенко відреагувала на появу Тищенка в парламенті.

«Зате в залі —Микола Тищенко, який офіційно знаходиться на домашньому арешті. Розумію. Слуг немає, що ж зганяють всіх живих і ненароджених», — написала Геращенко.

Зазначимо, що Тищенко перебував під цілодобовим домашнім арештом, але термін дії цього запобіжного заходу тривав до 23 грудня включно. 6 січня суд у Дніпрі мав переобрати запобіжний захід Тищенку. Однак засідання перенесли на 10-те через те, що захист депутата клопотав про відвід судді.

Справа Тищенка