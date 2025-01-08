Тищенко повернувся до Ради після того, як йому не продовжили домашній арешт

Позафракційний нардеп Микола Тищенко повернувся до Верховної Ради після того, як йому не продовжили домашній арешт.
Про це він сам розповів під час трансляції пленарного засідання Верховної Ради нардепа з фракції «Європейська солідарність» Олексія Гончаренка.
«Все добре, все гаразд. Не можу багато коментувати… Домашній арешт закінчився та я повернувся», — сказав Тищенко.
Нардеп Тищенко також звинуватив правоохоронців у тому, що «вони незаконно знімали мене у лікарні».
«Я запитував: навіщо ви це робите? Ви порушуєте усі правила… Але, на жаль, так працює правоохоронна система, що існують політичні інсенуації», — додав він.
Тищенко пообіцяв, що «перегорнув сторінку» боротьби з саll центрами.
«Ця боротьба нікому не потрібна… Я зрозумів, що навіть я не можу перемогти цю проблему. Я нікому не програв. А повністю переглянув свою стратегію на 2025 рік… Наша з вами боротьба — це парламентаризм. Я сконцентрувався на роботі в комітеті», — пообіцяв він.
Зі свого боку, нардеп Ірина Геращенко відреагувала на появу Тищенка в парламенті.
«Зате в залі —Микола Тищенко, який офіційно знаходиться на домашньому арешті. Розумію. Слуг немає, що ж зганяють всіх живих і ненароджених», — написала Геращенко.
Зазначимо, що Тищенко перебував під цілодобовим домашнім арештом, але термін дії цього запобіжного заходу тривав до 23 грудня включно. 6 січня суд у Дніпрі мав переобрати запобіжний захід Тищенку. Однак засідання перенесли на 10-те через те, що захист депутата клопотав про відвід судді.
Справа Тищенка
- Вдень 20 червня у Дніпрі група людей напала на колишнього військового підрозділу "Кракен" Дмитра Павлова, який був зі своєю маленькою дитиною. Павлов зробив зауваження людям у військовій формі без розпізнавальних знаків та в балакалавах, які перебували посеред міста. Невідомі у балаклавах та камуфляжі накинулися на нього, намагалися вдягнути на руки кайданки і почали бити. За інформацією з соцмереж, нападниками були охоронці Тищенка. Сам Тищенко звинуватив ексвійського в причетності до так званих колцентрів. Згодом за фактом нападу відкрили два кримінальні провадження. А київського поліцейського, який брав участь в інциденті, звільнили.
- Голова Офісу Президента Андрій Єрмак прокоментував відеозапис конфлікту його кума Тищенка, та військового. Він сказав, що поведінка Тищенка "несумісна зі статусом народного депутата".
- 24 червня Тищенку оголосили підозру за ч. 2 ст. 146 КК України. Санкція передбачає до п'яти років обмеження або позбавлення волі. 25 червня Перерський суд призначив запобіжний захід Тищенку - цілодобовий домашній арешт терміном на два місяці. Саме про такий захід клопотала сторона обвинувачення, а захист просив відхилити клопотання.
- У листопаді суд звільнив від відбування покарання охоронця Тищенка, бо він уклав угоду зі слідством.
- 17 грудня справу Тищенка скерували до суду.