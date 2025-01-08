ВР підтримала законопроєкт про сприяння розвитку волонтерства у закладах освіти

Верховна Рада першим у 2025 році підтримала вцілому законопроєкт №11159 щодо закріплення права волонтерів на визнання компетентностей.

Про це повідомили народні дерпутати Ірина Геращенко і Ярослав Железняк.

Метою документу є створення умов для волонтерської діяльності серед учасників освітнього процесу у закладах освіти. Законопроєктом передбачено, що волонтерство за спеціальністю зараховуватимуть як практику, і волонтер зможе отримати документ щодо кількості відпрацьованих годин.

Організації можуть видавати документи, що підтверджують участь у волонтерській діяльності, а досвід волонтерства стане частиною мотиваційного листа для вступу до закладів освіти.

Крім цього, керівників зобов’язуватимуть підтримувати волонтерські ініціативи серед учнів.

Цей законопроєкт підтримали 298 депутатів.