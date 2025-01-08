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Вналідок ворожого обстрілу по Степногірську на Запоріжжі загинули двоє людей (оновлено)

Армія РФ завдала щонайменше 5 ударів по Степногірську.

Вналідок ворожого обстрілу по Степногірську на Запоріжжі загинули двоє людей (оновлено)
обстріли Запоріжжя, Степногірськ
Фото: Іван Федоров

Внаслідок ворожої атаки по Степногріську Запорізької області четверо людей опинилися під завалами будинку.

За оновленою інформацією Запорізької ОВА,  у Степногірську завершена пошуково-рятувальна операція. Внаслідок ворожих ударів під завалами будинку опинилися чотири людини. Одного чоловіка і одну жінку врятували. Вони зараз у лікарні. Ще дві жінки загинули, їхні тіла дістали з-під завалів.

Про це інформує очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Росіяни щонайменше п’ять разів ударили по прифронтовому населеному пункту. Один з ударів прийшовся у будівлю селищної ради. Інший — в житловий будинок", — повідомляє Федоров. 

Двох людей вдалося врятувати, ще двоє залишаються під завалами. Пошуково-рятувальна операція триває.

  • У середу, 8 січня, російська армія завдала авіаудару по Запоріжжю. Відомо вже про 13 загиблих та 32 поранених внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя. РФ вдарила по місту авіабомбами ФАБ-500.
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