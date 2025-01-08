Бійці ССО разом з підрозділами Сил оборони України відбили спроби росіян штурмувати один з населених пунктів Курської області.
Про це повідомила пресслужба ССО.
“Під час невдалої спроби штурмувати українські позиції, екіпажі БпАК ССО уразили два ворожих танки та три броньованих машини”, - йдеться у повідомленні.
Крім того, оператори ССО знищили чотирьох ворожих військовослужбовців, які намагалися штурмувати українські позиції.
- Збройні сили України завдали високоточного удару по командному пункту 810-ї окремої бригади морської піхоти Збройних сил РФ у районі населеного пункту Біла Курської області.
- За 5 місяців активних бойових дій на Курщині загальні втрати росіян у живій силі склали понад 38 тис. осіб, з них близько 15 тис. – убитими.