Крім того, оператори ССО знищили чотирьох ворожих військовослужбовців.

Бійці ССО разом з підрозділами Сил оборони України відбили спроби росіян штурмувати один з населених пунктів Курської області.

Про це повідомила пресслужба ССО.

“Під час невдалої спроби штурмувати українські позиції, екіпажі БпАК ССО уразили два ворожих танки та три броньованих машини”, - йдеться у повідомленні.

Крім того, оператори ССО знищили чотирьох ворожих військовослужбовців, які намагалися штурмувати українські позиції.