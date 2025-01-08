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Бійці ССО знищили на Курщині 5 одиниць техніки ворога

Крім того, оператори ССО знищили чотирьох ворожих військовослужбовців.

Бійці ССО знищили на Курщині 5 одиниць техніки ворога
Боєць 3-го полку спеціального призначення
Фото: 3 полк спеціального призначення

Бійці ССО разом з підрозділами Сил оборони України відбили спроби росіян штурмувати один з населених пунктів Курської області.

Про це повідомила пресслужба ССО.

“Під час невдалої спроби штурмувати українські позиції, екіпажі БпАК ССО уразили два ворожих танки та три броньованих машини”, - йдеться у повідомленні. 

Крім того, оператори ССО знищили чотирьох ворожих військовослужбовців, які намагалися штурмувати українські позиції. 

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  • Збройні сили України завдали високоточного удару по командному пункту 810-ї окремої бригади морської піхоти Збройних сил РФ у районі населеного пункту Біла Курської області.
  • За 5 місяців активних бойових дій на Курщині загальні втрати росіян у живій силі склали понад 38 тис. осіб, з них близько 15 тис. – убитими.
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