Генштаб: за 5 місяців від початку Курської операції українські воїни знищили більше 100 танків

За 5 місяців активних бойових дій на Курщині загальні втрати росіян у живій силі склали понад 38 тис. осіб, з них близько 15 тис. – убитими.
Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ.
“Операція Сил оборони України в Курській області Російської Федерації, що розпочалася 6 серпня 2024 року, стала черговим етапом протистояння російській агресії та боротьби за Незалежність нашої держави. Вперше за 11 років війни бойові дії були перенесені на територію Росії”, - наголосили в Генштабі, та уточнили, що Курська операція мала на меті не допустити наступ ворога в Сумській області та створення "буферної зони".
Крім того, росіяни стягнули на Курщину одні з найбільш боєздатних підрозділів повітряно-десантних військ, морської піхоти та спецпризначення.
Росія також була змушена терміново просити допомогу у КНДР, яка надала майже 12 тис. своїх солдатів, з яких близько 4 тис. вже ліквідовано, а частина підрозділів втратила боєздатність.
У Курській операції українські воїни знищили:
- 104 танки;
- 575 бойових броньованих машин;
- 1 104 одиниці автомобільної техніки;
- 330 артилерійських систем;
- 12 РСЗВ;
- 12 засобів ППО;
- 1 літак;
- 3 вертольоти;
- 859 безпілотників;
- 32 одиниці спеціальної техніки.
Сили оборони взяли в полон 860 російських військових, що дозволило повернути додому сотні українських захисників, які перебували в російських в’язницях.
“За проявлений героїзм та успішні дії під час Курської операції державними нагородами відзначено понад 2 000 українських військовослужбовців”, - підсумували в Генштабі.