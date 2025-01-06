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Генштаб: за 5 місяців від початку Курської операції українські воїни знищили більше 100 танків

Також за цей час знищено 575 бойових броньованих машин.

Генштаб: за 5 місяців від початку Курської операції українські воїни знищили більше 100 танків
ЗСУ завдали удару по взводному опорному пункту в Курській області
Фото: скрин відео

За 5 місяців активних бойових дій на Курщині загальні втрати росіян у живій силі склали понад 38 тис. осіб, з них близько 15 тис. – убитими.

Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ.

“Операція Сил оборони України в Курській області Російської Федерації, що розпочалася 6 серпня 2024 року, стала черговим етапом протистояння російській агресії та боротьби за Незалежність нашої держави. Вперше за 11 років війни бойові дії були перенесені на територію Росії”, - наголосили в Генштабі, та уточнили, що Курська операція мала на меті не допустити наступ ворога в Сумській області та створення "буферної зони".

Крім того, росіяни стягнули на Курщину одні з найбільш боєздатних підрозділів повітряно-десантних військ, морської піхоти та спецпризначення. 

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Росія також була змушена терміново просити допомогу у КНДР, яка надала майже 12 тис. своїх солдатів, з яких близько 4 тис. вже ліквідовано, а частина підрозділів втратила боєздатність.

У Курській операції українські воїни знищили:

  • 104 танки;
  • 575 бойових броньованих машин;
  • 1 104 одиниці автомобільної техніки;
  • 330 артилерійських систем;
  • 12 РСЗВ;
  • 12 засобів ППО;
  • 1 літак;
  • 3 вертольоти;
  • 859 безпілотників;
  • 32 одиниці спеціальної техніки.

Сили оборони взяли в полон 860 російських військових, що дозволило повернути додому сотні українських захисників, які перебували в російських в’язницях.

“За проявлений героїзм та успішні дії під час Курської операції державними нагородами відзначено понад 2 000 українських військовослужбовців”, - підсумували в Генштабі.

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