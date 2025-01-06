Генштаб: за 5 місяців від початку Курської операції українські воїни знищили більше 100 танків

Також за цей час знищено 575 бойових броньованих машин.

За 5 місяців активних бойових дій на Курщині загальні втрати росіян у живій силі склали понад 38 тис. осіб, з них близько 15 тис. – убитими.

Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ.

“Операція Сил оборони України в Курській області Російської Федерації, що розпочалася 6 серпня 2024 року, стала черговим етапом протистояння російській агресії та боротьби за Незалежність нашої держави. Вперше за 11 років війни бойові дії були перенесені на територію Росії”, - наголосили в Генштабі, та уточнили, що Курська операція мала на меті не допустити наступ ворога в Сумській області та створення "буферної зони".

Крім того, росіяни стягнули на Курщину одні з найбільш боєздатних підрозділів повітряно-десантних військ, морської піхоти та спецпризначення.

Росія також була змушена терміново просити допомогу у КНДР, яка надала майже 12 тис. своїх солдатів, з яких близько 4 тис. вже ліквідовано, а частина підрозділів втратила боєздатність.

У Курській операції українські воїни знищили:

104 танки;

575 бойових броньованих машин;

1 104 одиниці автомобільної техніки;

330 артилерійських систем;

12 РСЗВ;

12 засобів ППО;

1 літак;

3 вертольоти;

859 безпілотників;

32 одиниці спеціальної техніки.

Сили оборони взяли в полон 860 російських військових, що дозволило повернути додому сотні українських захисників, які перебували в російських в’язницях.

“За проявлений героїзм та успішні дії під час Курської операції державними нагородами відзначено понад 2 000 українських військовослужбовців”, - підсумували в Генштабі.