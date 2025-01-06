Росіяни атакували БпЛА два райони Дніпропетровщини

Сьогодні, 6 січня, росіяни атакували два райони Дніпропетровської області безпілотниками.
Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
“По Нікопольщині цілив дронами-камікадзе, скидав боєприпаси з БпЛА. Потерпали Нікополь, Марганецька та Мирівська громади”, - написав Лисак.
Внаслідок ударів були пошкоджені інфраструктура, будівля, що не експлуатувалася та магазин.
Крім того, на Криворіжжі російський FPV вдарив по Зеленодольській громаді.
На щастя, всюди минулося без загиблих і постраждалих.
- 5 січня у Нікополі через артобстріл російської армії загинув 43-річний чоловік. Також постраждала 40-річна жінка.