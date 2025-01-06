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Росіяни атакували БпЛА два райони Дніпропетровщини

Всюди минулося без загиблих і постраждалих.

Росіяни атакували БпЛА два райони Дніпропетровщини
Наслідки російського обстрілу Дніпропетровської області 11 листопада 2024 року
Фото: Сергій Лисак

Сьогодні, 6 січня, росіяни атакували два райони Дніпропетровської області безпілотниками. 

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

“По Нікопольщині цілив дронами-камікадзе, скидав боєприпаси з БпЛА. Потерпали Нікополь, Марганецька та Мирівська громади”, - написав Лисак. 

Внаслідок ударів були пошкоджені інфраструктура, будівля, що не експлуатувалася та магазин. 

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Крім того, на Криворіжжі російський FPV вдарив по Зеленодольській громаді. 

На щастя, всюди минулося без загиблих і постраждалих.

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