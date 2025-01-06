Росіяни атакували БпЛА два райони Дніпропетровщини

Всюди минулося без загиблих і постраждалих.

Сьогодні, 6 січня, росіяни атакували два райони Дніпропетровської області безпілотниками.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

“По Нікопольщині цілив дронами-камікадзе, скидав боєприпаси з БпЛА. Потерпали Нікополь, Марганецька та Мирівська громади”, - написав Лисак.

Внаслідок ударів були пошкоджені інфраструктура, будівля, що не експлуатувалася та магазин.

Крім того, на Криворіжжі російський FPV вдарив по Зеленодольській громаді.

На щастя, всюди минулося без загиблих і постраждалих.