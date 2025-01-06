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Поліцейські підозрюють херсонця у торгівлі зброєю

Йому загрожує позбавлення волі на строк до 7 років.

Поліцейські підозрюють херсонця у торгівлі зброєю
Поліцейські підозрюють херсонця у торгівлі зброєю
Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Херсонській області

Оперативники поліції затримали під час продажу пістолета-кулемета та обрізу гвинтівки мешканця Херсона

Про це повідомляє пресслужба ГУ Нацполіції у Херсонській області.

“Поліцейські отримали інформацію про те, що 48-річний херсонець відшукує зброю під час розкопок та намагається її продати”, - розповіли в поліції. 

Зокрема, чоловік продав за 20 тис. гривень кулемет ДП-27. Затримали його під час другої спроби збуту, коли він продавав пістолет-кулемет ППШ та обріз гвинтівки Мосіна за 40 тис. гривень.

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Під час обшуку в квартирі у чоловіка виявили боєприпаси, міну, гранату РПГ-43 та направили все вилучене на експертизу. 

Затриманий розповів, що зброю та вибухові предмети він знаходив під час археологічних розкопок на території Херсонської області.

Чоловіку повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 263 «”осіння, зберігання, придбання, передача чи збут вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв” Кримінального кодексу України. Йому загрожує позбавлення волі на строк до 7 років.

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