Поліцейські підозрюють херсонця у торгівлі зброєю

Йому загрожує позбавлення волі на строк до 7 років.

Оперативники поліції затримали під час продажу пістолета-кулемета та обрізу гвинтівки мешканця Херсона.

Про це повідомляє пресслужба ГУ Нацполіції у Херсонській області.

“Поліцейські отримали інформацію про те, що 48-річний херсонець відшукує зброю під час розкопок та намагається її продати”, - розповіли в поліції.

Зокрема, чоловік продав за 20 тис. гривень кулемет ДП-27. Затримали його під час другої спроби збуту, коли він продавав пістолет-кулемет ППШ та обріз гвинтівки Мосіна за 40 тис. гривень.

Під час обшуку в квартирі у чоловіка виявили боєприпаси, міну, гранату РПГ-43 та направили все вилучене на експертизу.

Затриманий розповів, що зброю та вибухові предмети він знаходив під час археологічних розкопок на території Херсонської області.

Чоловіку повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 263 «”осіння, зберігання, придбання, передача чи збут вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв” Кримінального кодексу України. Йому загрожує позбавлення волі на строк до 7 років.