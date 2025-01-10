Трюдо назвав заяви Трампа про анексію Канади "відвертанням уваги"

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, який наразі фактично перебуває у статусі виконувача обов'язків, виклав своє бачення ситуації з погрозами Дональда Трампа приєднати країну до США на правах 51-го штату.

Як пише Reuters, очільник уряду назвав резонансні заяви республіканця тактикою, спрямованою на те, щоб відволікти увагу громадян від проблем, що виникнуть в разі обіцяного Трампом підняття мита на 25%.

Трюдо попередив, що такий крок призведе до суттєвого здорожчання для американських споживачів широкого переліку товарів та послуг - адже США купують у Канади газ, нафту, електроенергію, сталь, алюміній, деревину, бетон та чимало інших будівельних матеріалів.

Прем'єр визнав, що Трамп - "майстерний переговорник", тож не дивно, що він вдається до маніпуляцій з увагою громадськості. Трюдо також ще раз підтвердив намір відповісти на можливе підвищення ввізних тарифів з боку США підняттям мит на американський експорт.