Оприлюднені неофіційні результати голосування за членів Громадської антикорупційної ради при Міноборони
Оприлюднені неофіційні результати голосування за членів Громадської антикорупційної ради при Міноборони
У МЗС відреагували на звинувачення Будапешта: "Україна готова зайняти місце Угорщини в ЄС, якщо вона обере СНД і ОДКБ"
У МЗС відреагували на звинувачення Будапешта: "Україна готова зайняти місце Угорщини в ЄС, якщо вона обере СНД і ОДКБ"
Михайло Винницький: «Беріть краще з Заходу і залишайте їм решту. Ми намагаємося це робити»
Михайло Винницький: «Беріть краще з Заходу і залишайте їм решту. Ми намагаємося це робити»
Буданов про 2025 рік для України: побачимо дуже багато гарних подій
Буданов про 2025 рік для України: побачимо дуже багато гарних подій
Як піклуватися про літнього родича, якому важко рухатись або який став лежачим. Поради Зої Максимової
Як піклуватися про літнього родича, якому важко рухатись або який став лежачим. Поради Зої Максимової
Росіяни завдали удару по Запоріжжю. Є жертви і більше 100 поранених (оновлено)
Росіяни завдали удару по Запоріжжю. Є жертви і більше 100 поранених (оновлено)
БпЛА атакували Енгельс – місто базування стратегічної авіації (оновлено)
БпЛА атакували Енгельс – місто базування стратегічної авіації (оновлено)
The Telegraph: Росія відправила відбивати новий наступ України в Курській області топового генерала
The Telegraph: Росія відправила відбивати новий наступ України в Курській області топового генерала
Метапневмовірус в Україні – Центр громадського здоров’я пояснює, чому панікувати не варто
Метапневмовірус в Україні – Центр громадського здоров’я пояснює, чому панікувати не варто
ГоловнаСвіт

Байден скасував поїздку до Папи Римського через пожежі у Лос-Анджелесі

Це мала бути остання закордонна поїздка Байдена на посту президента США. 

Байден скасував поїздку до Папи Римського через пожежі у Лос-Анджелесі
Папа Франциск та Джо Байден, фото ілюстративне
Фото: EPA/UPG

Діючий президент США Джо Байден сказував свою поїздку до Ватикану, де він мав зустрітися із Папою Римським Франциском, через пожежі у Каліфорнії., зокрема у Лос-Анджелесі.

Про це йдеться у заяві Білого дому та пише Politісo.

Це мала бути остання тьохденна закордонна поїздка Байдена на посту президента. За даними джерел Politісo, очільник Штатів хотів зустрітися із Папою приватно, щоб "примиритися з закінченням його довгої політичної кар’єри".

Однак після того, як Байден повернувся із Лос-Анджелеса, де сильний вітер і викликані ними пожежі забрали життя щонайменше п'ятьох людей, поїздку скасували. 

"Після повернення сьогодні ввечері з Лос-Анджелеса, де раніше сьогодні він зустрівся з поліцією, пожежною службою та персоналом екстрених служб, які боролися з історичними пожежами, що вирували в цьому районі, президент Байден прийняв рішення скасувати свою майбутню поїздку до Італії", – заявила прес-секретарка Білого дому Карін Жан-П’єр. 

  • У Каліфорнії американські вогнеборці вже другу добу намагаються приборкати лісову пожежу, яка дісталася Лос-Анджелеса та його околиць. 
  • Евакуйовано щонайменше 70 тисяч громадян. 1,5 мільйона каліфорнійців залишилися без електропостачання. 
  • В зону евакуації потрапив будинок віцепрезидентки США Камали Гарріс. 
LB.ua в соцмережах:
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies