Байден скасував поїздку до Папи Римського через пожежі у Лос-Анджелесі

Це мала бути остання закордонна поїздка Байдена на посту президента США.

Діючий президент США Джо Байден сказував свою поїздку до Ватикану, де він мав зустрітися із Папою Римським Франциском, через пожежі у Каліфорнії., зокрема у Лос-Анджелесі.

Про це йдеться у заяві Білого дому та пише Politісo.

Це мала бути остання тьохденна закордонна поїздка Байдена на посту президента. За даними джерел Politісo, очільник Штатів хотів зустрітися із Папою приватно, щоб "примиритися з закінченням його довгої політичної кар’єри".

Однак після того, як Байден повернувся із Лос-Анджелеса, де сильний вітер і викликані ними пожежі забрали життя щонайменше п'ятьох людей, поїздку скасували.

"Після повернення сьогодні ввечері з Лос-Анджелеса, де раніше сьогодні він зустрівся з поліцією, пожежною службою та персоналом екстрених служб, які боролися з історичними пожежами, що вирували в цьому районі, президент Байден прийняв рішення скасувати свою майбутню поїздку до Італії", – заявила прес-секретарка Білого дому Карін Жан-П’єр.