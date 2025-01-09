Уряд США відмовився фінансувати Всесвітню антидопінгову агенцію

Всесвітня антидопінгова агенція WADA заявила, що не отримала у 2024 році очікувані від уряду Сполучених Штатів 3,6 мільйона доларів на фінансування своєї діяльності.

Як пише The Guardian, США були головним спонсором організації, яка контролює дотримання принципу чистоти спорту. Проте адміністрація президента Джо Байдена вирішила припинити надсилати WADA кошти після оприлюднення інформації про скандал з китайськими атлетами на Олімпійських іграх 2021 року у Токіо.

Виявилося, що, попри здачу 23 учасниками змагань з плавання позитивних допінг-проб на препарат триметазидин, WADA дозволила їм брати участь у головних змаганнях чотириріччя, які були відкладені через пандемію коронавірусу. Агенція прийняла аргумент китайської сторони про те, що заборонена речовина нібито потрапила до організмів спортсменів через кухню в готелі.

В уряді США кажуть, що після такого випадку репутація антидопінгового органу зазнала величезного удару, і для відновлення довіри та фінансування WADA потрібно реформувати.

За неотримання грошей організація "помстилася" США тим, що заборонила представникам Штатів входити до складу ради директорів та виконавчого комітету.