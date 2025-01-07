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Перший грендслем року у великому тенісі: без Цуренко, але зі Світоліною і Костюк

Учора, 6 січня, стартувала кваліфікація Відкритого чемпіонату Австралії. На кортах Мельбурну найкращі тенісисти світу змагатимуться за один з найбільш престижних кубків у тенісі. Хто представлятиме Україну на турнірі та які шанси у наших тенісисток на перемогу – на Lb.ua.

Перший грендслем року у великому тенісі: без Цуренко, але зі Світоліною і Костюк
Українська тенісистка Еліна Світоліна
Фото: EPA/UPG

Дует у кваліфікації

Першими серед українок на Australian Open боротьбу розпочали Дар'я Снігур (№139 WTA) та Анастасія Соболєва (№209 WTA). Вони разом зі ще 126 тенісистками змагаються у кваліфікації за місце в основній сітці змагань. Для 22-річної Дар'ї Снігур це п'ята спроба відібратись в основну сітку турніру. Найбільше досягнення нашої тенісистки на Australian Open — перший раунд турніру у 2024 році. Тож цілком ймовірно, що цьогоріч українка може щонайменше повторити свій найкращий результат у кар’єрі. Стартувала вона добре, здолавши у чвертьфіналі кваліфікації колумбійку Емільяну Аранго (№170 WTA) – 2:1.

Дар'я Снігур
Фото: EPA/UPG
Дар'я Снігур

20-річна ж Анастасія Соболєва дебютувала у кваліфікації грендслему в Австралії з поразки. Дніпрянка вже мала досвід у відборі на Вімблдон та US Open, де у 2024 році поступилася у першого раунді змагань. Цьогоріч вона програла Вікторії Голубіч зі Швейцарії (№90 WTA) на старті кваліфікації – 0:2.

Australian Open без Цуренко

Своєрідною сенсацією стало те, що участі в цьогорічному розіграші Відкритого чемпіонату Австралії не братиме Леся Цуренко (№121 WTA). Одна з найдосвідченіших українських тенісисток не потрапила у список кваліфаєрів на турнір. Востаннє Цуренко пропускала австралійський Грендслем у 2011 році. Враховуючи статистику українки у Мельбурні, варто зауважити, що відсутність Лесі негативно вплине на загальний результат наших тенісисток на грендслемі. Упродовж кар’єри з урахуванням кваліфікації вона провела у Мельбурні 36 поєдинків та здобула 22 перемоги. 

Леся Цуренко
Фото: EPA/UPG
Леся Цуренко

Її найкращим результатом на Australian Open є третій раунд змагань (2013, 2024). Варто сказати, що останні роки Леся страждає від травми ліктя, яка постійно заважає їй показувати себе наповну. 

П’ять українок в основній сітці 

Одразу п’ять українських тенісисток розпочнуть свій шлях на турнірі з основної сітки змагань: Марта Костюк (№18 WTA), Еліна Світоліна (№29 WTA), Даяна Ястремська (№33 WTA), Ангеліна Калініна (№48 WTA) та Юлія Стародубцева (№100 WTA). 

Цікаво, що Стародубцева повинна була б розпочинати перший Грендслем року зі стадії кваліфікації, але натомість розпочне його з основної сітки. Колишня перша ракетка світу Каролін Возняцкі знялась із турніру, а її місце посіла саме Стародубцева. Для Юлії це вже другий виступ на Australian Open й загалом п'ятий на грендслемах. У 2024-му році українка пройшла відбір й потрапила у перше коло змагань, де поступилася шостій ракетці світу Онс Жабер.

Еліна Світоліна
Фото: EPA/UPG
Еліна Світоліна

Для Еліни Світоліної цей турнір є своєрідним поверненням до справ. Українка достроково завершила минулий сезон та перенесла операцію на нозі. Українка вже плідно тренується та готується до старту нового сезону, але чи готова Еліна до змагань на 100 відсотків, стане зрозуміло після першого поєдинку. Цілком можливо, що для неї грендслем у Мельбурні – це лише обкатка перед довгим сезоном. Найкращий результат Світоліної на Australian Open – чвертьфінали 2018 та 2019 років.

Марта Костюк
Фото: EPA/UPG
Марта Костюк

Напротивагу Еліні, Марта Костюк цей сезон розпочне у гарному настрої. Зараз вона – перша ракетка України, тож повинна підтверджувати цей статус. Найкращий результат Костюк на Australian Open – чвертьфінал 2024 року. Тоді українка у трьох сетах поступилась тенісистці із США Коко Гауфф.

Даяна Ястремська
Фото: EPA/UPG
Даяна Ястремська

Даяна Ястремська вчетверте поспіль (та вшосте впродовж кар’єри) гратиме в основі Відкритого чемпіонату Австралії. Найкращий результат на грендслемі українка встановила теж у 2024 році. Вона дісталася півфіналу, де її переграла китаянка Цінь Вень Чжен.

Ангеліна Калініна
Фото: EPA/UPG
Ангеліна Калініна

Ангеліна Калініна вчетверте поспіль змагатиметься в основній сітці австралійського грендслему. Сил українці додає її виступ на турнірі у Брисбені – Ангеліна вперше в кар’єрі дісталась стадії півфіналу на змаганнях WTA 500. Найкращий результат тенісистки на Australain Open – третє коло змагань у 2023 році. 

Історичний провал українського чоловічого тенісу

У чоловічому тенісі, на жаль, не все так яскраво… Раніше ми мали надію на Іллю Марченка, Сергія Стаховського та Олександра Долгополова, а зараз кожен з них працює в іншому статусі. Марченко тренує Калініну, а Стаховський і Долгополов стали на захист України у складі Сил оборони. 

Український екстенісист Ілля Марченко
Фото: EPA/UPG
Український екстенісист Ілля Марченко

Звісно, ми маємо молодих та амбітних українських тенісистів, проте жоден із них досі не заявив про себе гучно на високому рівні. Ба більше, вперше за 19 років на Australian Open не зіграє жоден український тенісист. Востаннє таке траплялося у 2005 році.

Змагання основної сітки на Australian Open-2024 розпочнуться 12 січня. Звання чемпіонів грендслему захищатимуть італієць Яннік Сіннер та "нейтральна" тенісистка Аріна Сабалєнка.

Діана Звягінцева
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