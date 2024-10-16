Історія Рафаеля Надаля: генію ґрунту присвячується

Загалом за кар'єру іспанський тенісист здобув 92 трофеї, із них 63 — на ґрунтовому покритті. При цьому він виграв 1080 матчів і програв тільки 227. Про головні звитяги, дивні забобони, лебедину пісню та футбольну кар’єру майстра тенісу — на LB.ua .

Як усе починалось

2002 рік. 15-річний Рафаель Надаль виграє свій перший турнір на рівні ATP. Щоправда, у парному розряді. Це був домашній для Надаля турнір, який проходив на Мальорці. З цього почалася велика й довга історія генія великого тенісу. Уже в 17 років Надаль закінчує сезон у п'ятому десятку рейтингу кращих тенісистів світу й отримує звання «Новачок року». Далі більше.

Фото: EPA/UPG Рафаель Надаль з Іспанії повертає удар бекгендом Карлосу Мої з Іспанії у півфінальному матчі Відкритого чемпіонату Хорватії, Умаг, 26 липня 2003 року.

У 2004-му Рафа здобуває перемогу на турнірі ATP в Сопоті, а вже за тиждень дебютує на Олімпіаді в Афінах. Перші Ігри не стали успішними для іспанця. Ба більше, у дуеті з Карлосом Моєю він зазнав поразки вже в першому колі змагань. Утім кінець 2004-го видався неймовірним для Надаля: у складі збірної Іспанії Рафа святкує перемогу на Кубку Девіса. До речі, саме Рафа виграв п’ятий вирішальний матч проти команди США. Його суперником тоді був Енді Роддік.

Фото: EPA/UPG Гравці національної збірної Іспанії з тенісу (зліва направо) Хуан Карлос Ферреро, Карлос Моя, Рафаель Надаль, Томмі Робредо й капітан Хорді Арресе позують біля трофея Кубку Девіса після жеребкування турніру на головному корті Олімпійського стадіону в місті Севілья, Іспанія. 2 грудня 2004 року.

Надаль і грендслеми

Паралельно іспанець підкорював турніри серії грендслем. Історія перемог Надаля унікальна, адже Рафа — четвертий тенісист в історії, який виграв 22 турніри серії. Його випередили лише Новак Джокович і Маргарет Корт (по 24 перемоги), а також Серена Вільямс (23).

Фото: EPA/UPG Рафаель Надаль з Іспанії підіймає трофей після перемоги над Роджером Федерером зі Швейцарії у фіналі Відкритого чемпіонату Франції з тенісу на Ролан Гаррос у Парижі, 8 червня 2008 року.

Іспанець вписав своє ім’я в історію великого тенісу як король ґрунтів, адже він єдиний гравець в історії, якому вдалося здобути 14 титулів на Ролан Гаррос. Свою першу перемогу на рівні грендслемів Надаль здобув саме на Ролан Гаррос. 2005 року Рафа в чотирьох сетах здолав аргентинця Маріана Пуерта.

Усі перемоги Надаля на грендслемах:

Australian Open — 2009, 2022;

Roland Garros — 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017, 2018, 2019, 2020, 2022;

Wimbledon — 2008, 2010;

US Open — 2010, 2013, 2017, 2019.

Олімпійське золото Надаля. Не одне

Рафаель Надаль — один з двох тенісистів, який оформив так званий Золотий шлем упродовж кар'єри, після того як переміг на всіх грендслемах і взяв олімпійське золото. Надаль на олімпіадах — це окрема історія.

2008 рік. Олімпіада в Пекіні стала переможною для 22-річного Надаля. Рафа розпочав турнір зі складної перемоги над італійцем Потіто Стараче. Далі вибив зі змагань Ллейтона Г’юїтта, Ігоря Андрєєва та Юргена Мельцера.

Фото: EPA/UPG Рафаель Надаль з Іспанії під час півфіналу в одиночному розряді серед чоловіків проти Новака Джоковича із Сербії на центральному тенісному корті Олімпійських ігор у Пекіні, Китай, 15 серпня 2008 року.

Шанси Надаля на перемогу зросли після сенсаційного вильоту Федерера у чвертьфіналі. Однак у півфіналі змагань на Рафу чекало ще те випробування — матч проти Новака Джоковича, який ще до старту називали олімпійським фіналом. Гра тривала понад дві години — за підсумком трьох сетів перемогу здобув Надаль.

Фото: EPA/UPG Іспанець Рафаель Надаль святкує момент перемоги над чилійцем Фернандо Гонсалесом у фіналі чоловічого одиночного розряду в олімпійському зеленому тенісному центрі в Пекіні, Китай, 17 серпня 2008 року.

У фіналі Рафа без проблем здолав представника Чилі Фернандо Гонсалеса і став олімпійським чемпіоном. До речі, крім «золота» Пекіну, Надаль завоював звання першої ракетки світу. Уже наступного дня після олімпійського турніру іспанець уперше в кар’єрі очолив рейтинг АТР.

До слова, Надаль п'ять разів закінчував сезон у статусі першої ракетки світу (2008, 2010, 2013, 2017, 2019). Його особистий рекорд тижнів на першій сходинці світового рейтингу дійшов до 209.

Фото: EPA/UPG Рафаель Надаль (ліворуч) і Марк Лопес (праворуч) з Іспанії грають проти Флоріна Мергеа й Хоріа Текау з Румунії під час чоловічого парного матчу за золоту медаль Олімпійських ігор-2016 в тенісному центрі в Олімпійському парку, Ріо-де-Жанейро, Бразилія, 12 серпня 2016 року.

Крім Олімпіади в Пекіні, переможними для Надаля стали Ігри в Ріо (2016). Щоправда, цього разу Рафа святкував перемогу в парному розряді, у дуеті з Марком Лопесом.

Травматичність короля

Не секрет, що професійний спорт не про здоров’я, а про постійні травми. У Надаля, крім травм, це ще й хронічні та вроджені хвороби.

2015 рік — єдиний у кар’єрі Надаля, який він подолав без травм. У всіх інших сезонах іспанцю доводилося лікувати ушкодження: або коліна, або спини, або зап’ястя.

Водночас найбільша проблема Рафи — це його ліва стопа й гомілкостоп. 2005 року іспанцеві діагностували хворобу Келлера — вроджений дефект, неінфекційний розлад зростання кістки в зоні закостеніння. Ця хвороба невиліковна, але біль можна прибрати, якщо не робити серйозних фізичних навантажень. Звучить як сарказм, ні?

Постійні навантаження спричинили деформацію кістки. Утім Надаль вирішив продовжувати кар’єру. До речі, аби зменшити біль під час гри, спонсори виготовляли іспанцеві широкі кросівки з високим підйомом.

Фото: EPA/UPG Рафаель Надаль грає з пов'язками на колінах.

Ця хвороба потягла за собою ще одну. Оскільки Рафа постійно носив ортопедичне взуття, у нього з’явилося ще одне хронічне захворювання — тендиніт колінних суглобів (запалення й дегенерація сухожиль у ділянці коліна. — LB.ua). Саме тому ви могли помітити, що Надаль грає з пов’язками на ногах.

Ще одна проблема іспанця — хвороба Гоффа, через яку в іспанця були постійні болі та підпухлість у ділянці коліна. Можливо, єдиний спосіб боротися з такою кількістю травм — дотримуватися різноманітних ритуалів, щоб змінювати фокус уваги.

Особливі ритуали Рафаеля Надаля

Пляшечки, високі стрибки перед грою і фірмова подача. Надаль — мабуть, найбільш забобонний тенісист в історії. Його ритуали можуть дратувати, але мають величезне значення для іспанця. Усе починається ще до гри. За 40 хвилин до матчу Надаль приймає крижаний душ. «Я роблю це перед кожним матчем. Це точка неповернення. Під холодним душем я входжу в новий простір, у якому відчуваю, як зростають мої сили і стійкість. Коли виходжу, то це вже інша людина», — писав Рафа в автобіографії 2011 року.

За декілька хвилин до матчу в коридорі можна спостерігати за фірмовими високими стрибками іспанця. Вихід на корт — це теж суцільний ритуал. Поріг дверей, які ведуть на арену, іспанець переступає винятково правою ногою. На правому плечі завжди висить сумка з п’ятьма ракетками, шосту Надаль тримає у лівій руці. На лівому плечі в Рафи також сумка — там решта інвентарю.

Фото: EPA/UPG Рафаель Надаль виставляє свої пляшечки в рядок.

А найзнаменитіші пляшечки Надаля, які він постійно виставляє в рядочок. На початку гри їх завжди дві. Перед матчем іспанець спочатку робить ковток холодної, тоді відразу ковток теплої води. Далі Рафа дістає із сумки ще три пляшечки з енергетичним напоєм і просить болбоя поставити їх у холодильник. Під час матчу він дістає одну пляшечку й ставить в один ряд із водою. П’є напої завжди в тій самій послідовності: ковток енергетика, потім ковток теплої води. Пляшечки завжди направлені етикеткою на корт, у той бік, де грає Надаль.

«Я ставлю дві пляшки біля своїх ніг перед стільцем ліворуч від себе, одну акуратно за іншою. По діагоналі вони спрямовані на корт. Дехто називає це забобонами, але я не згоден. Якби це були забобони, навіщо мені робити те саме знову і знову незалежно від того, виграю я чи програю? Насправді це спосіб установити порядок, який я шукаю у своїй голові», — зазначив Надаль.

До речі, є ще ритуал зі спортивним гелем — кожного разу Надаль видушує його чотирма натисками.

Фото: EPA/UPG Шкарпетки Рафаеля Надаля.

Окрема увага до подачі Надаля, адже тут теж є покрокова інструкція. Спочатку він поправляє шкарпетки, які обов’язково мають бути на одній висоті. Якщо матч на ґрунті, то Рафа прочищає задню лінію, а потім ракеткою б’є по підошві кросівок. Після цього стукає декілька разів по м’ячу, поправляє шорти, торкається футболки на плечах спочатку з боку ударної руки, потім навпаки. Далі він витирає піт з носа, веде долонею до лівої брови, після чого закладає волосся за вухо. Звісно, потім те саме з правого боку.

Ще один звичай стосується рушників. Рафа витирається після кожного розіграшу, навіть після першого. Крім того, коли відбувається зміна сторін, Надаль чекає, аби суперник першим підійшов до свого місця, тільки тоді перетинає центр корту.

Фото: EPA/UPG Перша ракетка світу, іспанець Рафаель Надаль кусає трофей.

І, звісно, фірмове кусання трофея. «Я почав це робити, коли виграв перший турнір. Потім продовжив. Не знаю, мені це подобається більше від поцілунків. Мене про це ще просять фотографи. Що ж, я продовжив і тепер не маю інших варіантів. Я можу запевнити вас, що смак у них не дуже приємний».

Прощальний матч легенди

Останнім турніром у кар’єрі Рафи стане фінал Кубка Девіса, де 38-річний Надаль у складі збірної Іспанії спробує вп’яте завоювати трофей. Змагання відбудуться 19–24 листопада в іспанській Малазі.

Футбол на пенсії?

Цілком ймовірно, що на зміну тенісу в житті Рафи з’явиться футбол. Принаймні про це заявив його дядько й колишній тренер Тоні.

«Якщо йому запропонують посаду директора в «Реалі», він точно скаже так. Йому подобається футбол, але він не розуміє, чому моя команда, а саме «Барселона», робить багато дотиків, передач. Його життя зосереджене, у нього є академія, і тепер він буде більше долучатися до цього», — цитує Тоні Marca. Не знаємо, чи вдасться Надалю стати футбольним функціонером, але точно зрозуміло, що він став іконою тенісу.