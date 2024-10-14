На порталі ГУР War& Sanctions відкрили розділ "Чемпіони терору", присвячений російським спортсменам

Зараз туди внесли вже близько 100 осіб.

Фото: ГУР у Telegram Чемпіони терору – новий розділ порталу Війна і санкції

Головне управління розвідки разом з Центром протидії дезінформації РНБО запустили новий розділ порталу War& Sanctions – "Чемпіони терору", що присвячений російським спортсменам-"агентам впливу" Росії за кордоном.

Про це повідомили в ЦПД і ГУР. Розділ містить дані про:

російських спортсменів, тренерський склад, які продовжують брати участь у міжнародних змаганнях, відбілюють репутацію (sportwashing) росії, поширюють дезінформацію, виправдовують та легітимізують агресію проти України серед іноземної аудиторії, сприяють обходу санкцій, є інструментами в руках російських спецслужб

російських спортивних функціонерів, що залишаються російським лобі та елементом стратегічного впливу за російськими межами, забезпечуючи шляхи налагодження міжнародних зв’язків та співпраці в обхід санкцій

"Запуск розділу є черговим закликом до міжнародної спільноти відсторонити російських спортсменів від міжнародних змагань, у тому числі під нейтральним прапором, виключити росіян з міжнародних спортивних організацій та припинити будь-яку співпрацю з ними", – повідомили в ГУР.

Зараз у цьому розділі є вже близько ста російських спортсменів.