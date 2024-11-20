Рафаель Надаль провів останній матч у своїй кар'єрі

Ера Ґрунтового короля офіційно завершена: виліт збірної Іспанії з Кубка Девіса в 1/4 фіналу означає, що Рафаель Надаль напередодні провів свій останній тенісний поєдинок у професійній кар'єрі.

Як пише BBC Sport, 22-разовий переможець турнірів Великого шолому програв Ботіку ван де Зандсхульпу з рахунком 4:6, 4:6. Після цього Карлос Алькараз зрівняв рахунок у матчевій зустрічі, але у вирішальній парній грі нідерландці виявилися сильнішими.

У промові до глядачів у Малазі, яку Надаль виголошував зі сльозами на очах, він заявив, що хотів би залишитися в пам'яті "хорошою людиною з маленького села на Майорці". Він також зізнався, що "досяг більшого, ніж міг навіть мріяти".

З корту Рафу проводжали відеороликом, в якому про його неймовірні здобутки говорили як колеги - Роджер Федерер, Енді Маррей, Новак Джокович та Серена Вільямс - так і представники інших видів спорту. Трибуни влаштували 38-річній зірці шалену овацію.