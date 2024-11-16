Збірна України втратила перемогу у матчі з Грузією в Лізі націй УЄФА

Українці вели в рахунку до 76 хвилини.

Збірна України з футболу на чужому полі зіграла внічию з Грузією (1:1) у п’ятому турі групового етапу Ліги націй УЄФА.

Про це повідомила пресслужба УАФ.

На 7 хвилині Михайло Мудрик вибіг у контратаку, пройшов правим флангом та потужно прострілив – м’яч опинився у сітці воріт після рикошету Квірквелії. Упродовж першого тайму українці мали декілька можливостей відзначитися, але подвоїти рахунок не вдалося.

У другому таймі, на 76-й, Мікаутадзе першим опинився на м’ячі біля воріт Трубіна та зрівняв рахунок, скориставшись низкою рикошетів. У доданий до другого тайму час українці могли вирвати перемогу, але голкіпер грузинів Мамардашвілі здійснив подвійний сейв, врятувавши свої ворота після ударів Гуцуляка і Назаренка.

Підопічні Сергія Реброва залишилися на дні групи 1 (В), маючи в активі 5 очок. Грузини очолюють квартет – 7 пунктів після 5 матчів.

У паралельному поєдинку групи збірна Чехії зустрінеться з Албанією. Матч розпочнеться о 21:45 за Києвом.