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Збірна України перед матчем Ліги Націй залишилася без форварда - але не того, якого очікували

Головний тренер Сергій Ребров повідомив про чергову втрату головної команди.

Збірна України перед матчем Ліги Націй залишилася без форварда - але не того, якого очікували
Сергій Ребров
Фото: УАФ/Дан Балашов

На пресконференції перед матчем Ліги Націй з Грузією головний тренер національної збірної України з футболу Сергій Ребров заявив про те, що команда не зможе розраховувати на одного із нападників.

Як пише Українська асоціація футболу, точно не вийде на поле у Батумі Владислав Ванат - форвард "Динамо" відновлюється після травми. Натомість Артем Довбик, про ушкодження якого стало відомо ще на початку тижня, провів тренування із "синьо-жовтими" і має шанс зіграти.

Загалом наставник команди скаржиться на те, що чимало гравців прибули до збірної із мікротравмами, а футболісти "Динамо" та "Шахтаря" втомлені тривалими переїздами своїх клубів. Проте, на думку Реброва, кожен, хто вийде у складі головної команди, буде боротися за Україну.

Матч Грузія-Україна відбудеться 16 листопада о 19:00 за київським часом. А вже 19 листопада збірна зіграє з Албанією.

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