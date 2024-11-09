Володар "Золотого м'яча" випередив Вінісіуса у голосуванні лише на 41 бал

У Франції нарешті оприлюднили результати голосування журналістів із 100 найкращих країн у рейтингу ФІФА, які визначали володаря нагороди "Золотий м'яч".

Як пише видання L'Equipe, власник трофею іспанець Родрі випередив головного конкурента бразильця Вінісіуса Жуніора лише на 41 бал. Це не рекордно малий відрив за історію призу, але з новою системою голосування, де кожен член журі може дати своєму фавориту аж 15 очок, перевага справді незначна.

L'Equipe наводить й іншу цікаву статистику: наприклад, окрім Родрі та Вінісіуса, на першому місці персональних топ-10 учасників голосування опинялися також Джуд Беллінгем, Дані Карвахаль, Тоні Кроос, Кіліан Мбаппе, Ерлінг Голанд, Лаутаро Мартінес та Адемола Лукман.

П'ятеро зі ста журналістів не включили Родрі до свого списку, троє проігнорували Вінісіуса. І жоден з членів журі не зміг скласти десятку так, щоб вона відповідала фінальним підсумкам.