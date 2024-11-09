Железняк анонсував подання в Раду законопроєкту про декриміналізацію порно
Железняк анонсував подання в Раду законопроєкту про декриміналізацію порно
У столиці через обстріл горіла багатоповерхівка і СТО. Уламки впали в шести районах
У столиці через обстріл горіла багатоповерхівка і СТО. Уламки впали в шести районах
Сікорський після перемоги Трампа: "Європа має терміново взяти більшу відповідальність за свою безпеку"
Сікорський після перемоги Трампа: "Європа має терміново взяти більшу відповідальність за свою безпеку"
Берлінський марш російських політемігрантів
Берлінський марш російських політемігрантів
Трамп здійснив перше призначення в ролі обраного президента
Трамп здійснив перше призначення в ролі обраного президента
Wall Street Journal: радники Трампа мають чотири версії заморожування війни в Україні, зокрема з відмовою від окупованої землі
Wall Street Journal: радники Трампа мають чотири версії заморожування війни в Україні, зокрема з відмовою від окупованої землі
Волонтера Стерненка оголосили в розшук через неявку до ТЦК в Одесі. Він дізнався про це з публікацій на RT і "Страні"
Волонтера Стерненка оголосили в розшук через неявку до ТЦК в Одесі. Він дізнався про це з публікацій на RT і "Страні"
Головний банкір США заявив, що не підкорятиметься Трампу
Головний банкір США заявив, що не підкорятиметься Трампу
«Мене тримали в тому ж корпусі в'язниці, що й В'ячеслава Чорновола»
«Мене тримали в тому ж корпусі в'язниці, що й В'ячеслава Чорновола»
ГоловнаСпорт

Володар "Золотого м'яча" випередив Вінісіуса у голосуванні лише на 41 бал

Стало відомо, як голосували за найкращого футболіста минулого сезону.

Володар "Золотого м'яча" випередив Вінісіуса у голосуванні лише на 41 бал
Фінальна топ-4 церемонії "Золотий м'яч"
Фото: EPA/UPG

У Франції нарешті оприлюднили результати голосування журналістів із 100 найкращих країн у рейтингу ФІФА, які визначали володаря нагороди "Золотий м'яч". 

Як пише видання L'Equipe, власник трофею іспанець Родрі випередив головного конкурента бразильця Вінісіуса Жуніора лише на 41 бал. Це не рекордно малий відрив за історію призу, але з новою системою голосування, де кожен член журі може дати своєму фавориту аж 15 очок, перевага справді незначна. 

L'Equipe наводить й іншу цікаву статистику: наприклад, окрім Родрі та Вінісіуса, на першому місці персональних топ-10 учасників голосування опинялися також Джуд Беллінгем, Дані Карвахаль, Тоні Кроос, Кіліан Мбаппе, Ерлінг Голанд, Лаутаро Мартінес та Адемола Лукман. 

П'ятеро зі ста журналістів не включили Родрі до свого списку, троє проігнорували Вінісіуса. І жоден з членів журі не зміг скласти десятку так, щоб вона відповідала фінальним підсумкам. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies