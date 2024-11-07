Збірна України з футболу дізналася суперниць у дивізіоні B жіночої Ліги націй

Відбулося жеребкування груп жіночої Ліги націй-2025, збірна України з футболу отримала суперниць у дивізіоні B.
Про це повідомляє “Суспільне Спорт”.
Перед жеребкуванням Україна потрапила до другого кошика, де також були Північна Ірландія, Туреччина та Сербія.
За результатами жеребкування жіноча збірна України потрапила у групу B4, проти українок зіграють Чехія, Хорватія та Албанія.
Результати жеребкування дивізіону B
B1: Польща, Північна Ірландія, Боснія й Герцеговина, Румунія
B2: Ірландія, Туреччина, Словенія, Греція
B3: Фінляндія, Сербія, Угорщина, Білорусь
B4: Чехія, Україна, Хорватія, Албанія
В останньому рейтингу ФІФА жіноча збірна України займає 35-те місце.