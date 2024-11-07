Збірна України з футболу дізналася суперниць у дивізіоні B жіночої Ліги націй

Проти українок зіграють Чехія, Хорватія та Албанія.

Відбулося жеребкування груп жіночої Ліги націй-2025, збірна України з футболу отримала суперниць у дивізіоні B.

Про це повідомляє “Суспільне Спорт”.

Перед жеребкуванням Україна потрапила до другого кошика, де також були Північна Ірландія, Туреччина та Сербія.

За результатами жеребкування жіноча збірна України потрапила у групу B4, проти українок зіграють Чехія, Хорватія та Албанія.

Результати жеребкування дивізіону B

B1: Польща, Північна Ірландія, Боснія й Герцеговина, Румунія

B2: Ірландія, Туреччина, Словенія, Греція

B3: Фінляндія, Сербія, Угорщина, Білорусь

B4: Чехія, Україна, Хорватія, Албанія

В останньому рейтингу ФІФА жіноча збірна України займає 35-те місце.