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Збірна України з футболу дізналася суперниць у дивізіоні B жіночої Ліги націй

Проти українок зіграють Чехія, Хорватія та Албанія.

Збірна України з футболу дізналася суперниць у дивізіоні B жіночої Ліги націй
Жіноча збірна України з футболу
Фото: УАФ

Відбулося жеребкування груп жіночої Ліги націй-2025, збірна України з футболу отримала суперниць у дивізіоні B.

Про це повідомляє “Суспільне Спорт”.

Перед жеребкуванням Україна потрапила до другого кошика, де також були Північна Ірландія, Туреччина та Сербія.

За результатами жеребкування жіноча збірна України потрапила у групу B4, проти українок зіграють Чехія, Хорватія та Албанія.

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Результати жеребкування дивізіону B

B1: Польща, Північна Ірландія, Боснія й Герцеговина, Румунія

B2: Ірландія, Туреччина, Словенія, Греція

B3: Фінляндія, Сербія, Угорщина, Білорусь

B4: Чехія, Україна, Хорватія, Албанія

В останньому рейтингу ФІФА жіноча збірна України займає 35-те місце.

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