 Ла Ліга: «Барселона» мінімально поступилася «Реалу Сосьєдаду»

Каталонці не змогли відзначитися без Ламіна Ямаля.

«Барселона» на виїзді програла «Реалу Сосьєдаду» (0:1) у 13-му турі іспанської Прімери.

Про це повідомила пресслужба каталонців.

На 13 хвилині форвард «брунатно-синіх» Левандовський забив, але рефері скасував гол через положення поза грою.

За 20 хвилин «баски» вийшли вперед зусиллями Бекера. Він першим зорієнтувався після відскоку м’яча і пробив у правий кут воріт.

Перемога дозволила «Реалу Сосьєдаду» піднятися на восьму сходинку з 18-ма очками в активі.

«Барселона» очолює Ла Лігу – 33 пункти після 13 матчів.