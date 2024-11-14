Грозний про Луніна: «Якби у нього був найменший шанс приїхати у збірну, то він зробив би це»

Андрій Лунін не приєднався до табору збірної України з футболу через сімейні обставини.

Заслужений тренер України В’ячеслав Грозний переконаний, що голкіпер «Реала» Андрій Лунін не приєднався до збірної України через поважну причину.

Він сказав про це у коментарі Lb.ua.

"Я думаю, що він є дуже порядним хлопцем. Будь-який гравець із великим задоволенням чекає на можливість грати за збірну своєї країни. Переконаний, що Лунін не приїхав через те, що у нього є на це вагома причина. Якби у нього був найменший шанс приїхати у збірну, то він зробив би це", – розповів Грозний.

Він також заперечив думку про те, що Лунін не приїхав до збірної, адже не хотів сидіти на лаві для запасних у листопадових матчах Ліги націй УЄФА.

"Мені скажуть: "Грозний, розумієш, у стартовому складі гратиме Анатолій Трубін". Ні, не розумію! Такі рішення ухвалює лише головний тренер. Тому в цій ситуації точно не варто вигадувати якісь теорії", – переконаний він.

На думку екстренера, «Лунін – це великий професіонал, який грає у найкращому клубі світу».

Нагадаємо, Андрій Лунін не приїхав до табору збірної України з футболу на листопадові матчі Ліги націй. В Українській асоціації футболу пояснили, що причиною стали сімейні обставини гравця. У заявці національної команди його замінив голкіпер «Шахтаря» Дмитро Різник.

16 листопада збірна України з футболу зіграє проти Грузії у 5 турі Ліги націй УЄФА.