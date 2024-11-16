Грузія – Україна: перемогти в Батумі без Циганкова та Луніна

Команда Сергія Реброва підходить до гри, перебуваючи на дні групи 1 (В) Ліги націй. У своєму активі «синьо-жовті» мають 4 очки після 4 поєдинків, тому гру з Грузією можна вважати вирішальною. У випадку поразки Україна втратить майже усі шанси на підвищення у класі ЛН. Ба більше, цей результат може напряму вплинути на тренерську кар’єру Сергія Реброва. На кого з гравців коуч не зможе розраховувати перед надважливою грою та чому українські футболісти отримали шанс на реабілітацію – на Lb.ua.

Повний лазарет та візочок запасних футболістів

Сергій Ребров викликав до лав збірної України 25 футболістів. Одразу варто зауважити, що цього разу за національну команду точно не зіграють ветерани команди – Андрій Ярмоленко і Тарас Степаненко. До слова, один з кращих бомбардирів збірної в історії цього разу був готовим зіграти, на відміну від жовтневих матчів, під час яких футболіст відновлювався після травми чотириголового м’яза стегна.

Фото: УАФ Головний тренер збірної України Сергій Ребров під час тренування

Головний тренер національної команди в одному з інтерв’ю пояснив, що «на позиції Ярмоленка достатньо гравців, які показували та показують гарний рівень». Очевидно, Ребров натякав на Циганкова, Гуцуляка й Назаренка. Однак, перший команді точно не допоможе, адже продовжує заліковувати травму.

Окрім Циганкова, до лав збірної не доїхав футболіст «Динамо» Віталій Буяльський. Він мав би замінити Віктора у заявці, але теж отримав травму. Ще один футболіст, який може опинитися поза заявкою на гру, – це Артем Довбик. Форвард, у якого не все складається у римській «Ромі», приїхав до табору збірної з ушкодженням. Хоч 14 листопада гравець тренувався у загальній групі, про повернення на поле зі стовідсотковою вірогідністю говорити не можна.

Фото: УАФ Анатолій Трубін перед грою проти Грузії

Водночас Україні точно не допоможе Андрій Лунін, який не приїхав до команди через сімейні обставини. Його у заявці замінив Дмитро Різник з «Шахтаря». У ЗМІ почали припускати, що воротар «Реала» не захотів долучитися до збірної, адже розумів, що не буде грати у стартовому складі під час листопадових поєдинків. Заслужений тренер України В’ячеслав Грозний у коментарі Lb.ua висловив переконання, що причина відсутності Луніна є поважною, адже той не пропускав би матчі національної команди спеціально.

«Він – великий професіонал. Зараз він грає у найкращій команді світу. Щобільше, я думаю, що він є дуже порядним хлопцем. Будь-який гравець із великим задоволенням чекає на можливість грати за збірну своєї країни. Переконаний, що Лунін не приїхав через те, що у нього є на це вагома причина. Якби у нього був найменший шанс приїхати у збірну, то він зробив би це. Мені скажуть: "Грозний, розумієш, у стартовому складі гратиме Анатолій Трубін". Ні, не розумію! Такі рішення ухвалює лише головний тренер. Тому в цій ситуації точно не варто вигадувати якісь теорії», – запевнив він.

Зазначимо, що Андрій Лунін грав у стартовому складі «Реала» у поєдинку проти «Осасуни» 9 листопада. Після гри воротар написав у своїх соцмережах, що йому незвично виступати без підтримки дружини на стадіоні.

В останній момент також з’ясувалося, що гру з грузинами пропустить Владислав Ванат. Форвард «Динамо» не встиг повністю відновитися після травми.

Фото: УАФ Олександр Зінченко

Ще одна проблема, яку доведеться вирішувати Реброву, стосується українських легіонерів, які не мають стабільної ігрової практики у своїх клубах. Це стосується Олександра Зінченка, Романа Яремчука і Михайла Мудрика. Останній непогано проявив себе у матчах Ліги конференцій у складі «Челсі», тому, ймовірно, встиг набрати оптимальні кондиції. Інші ж двоє цим похвалитися не можуть.

Особливо цікаво, яку роль у команді цього разу відіграватиме Олександр Зінченко. Футболіст відновився після травми, але втратив місце у стартовому складі «Арсеналу». Що гірше, раніше у ЗМІ була інформація про конфлікт футболіста з Сергієм Ребровим. У підсумку можемо зробити висновок, що проблеми у головного тренера, очевидно, розпочнуться вже на етапі вибору стартової одинадцятки на гру. А поєдинок і без того не буде прохідним.

Збірна Грузії: від сенсації до міцного середняка

Суперник України у п’ятому турі більш ніж серйозний. Так, місяць тому українці мінімально обіграли грузинів. Єдиним голом у матчі відзначився Михайло Мудрик. Однак, не варто недооцінювати команду Віллі Саньйоля. Після ляпаса від іспанців на Євро-2024 (4:1) і холодного душу у матчі з Україною грузини діятимуть більш розсудливо. Висококласних гравців для цього у команді вистачає.

Звісно, головною зіркою збірної Грузії є Хвіча Кварацхелія, який зараз виступає в «Наполі». Неаполітанські вболівальники вже дали йому прізвисько «Кварадона» (на честь покійного Дієго Марадони, легенди Неаполя, – Lb.ua). В атаці йому допомагає Жорж Мікаутадзе, гравець ліонського «Олімпіка».

Фото: EPA/UPG Хвіча Кварацхелія у поєдинку проти Іспанії на Євро-2024

Ще один гравець, який справді підтверджує вислів про те, що ворота – половина команди, – це Гіоргі Мамардашвілі. Хоч його «Валенсія» знаходиться на останньому місці іспанської Ла Ліги, голкіпер демонструє якісний футбол, особливо коли справа доходить до матчів за збірну Грузії.

Грузини посідають другу сходинку групи 1 (В), маючи в активі 6 очок. Щоб поборотися за вихід до Ліги А, їм потрібно перемогти «синьо-жовтих» у суботу.

Мотивація збірної України: вибачитися за єврокубки й останнє місце у групі

Так само важливо перемогти й Україні. По-перше, це шанс відповісти критикам, які вислів про «золоте покоління» використовують хіба для насмішок. По-друге, поєдинок з Грузією є можливістю реабілітуватися для гравців «Динамо» й «Шахтаря», які, м’яко кажучи, не завжди радують уболівальників під час виступів у єврокубках.

Фото: Дан Балашов/УАФ Георгій Судаков під час виконання вправ на тренуванні

Поєдинок проти Грузії – це також відмінна можливість для двох друзів, Михайла Мудрика і Георгія Судакова, по-новому заявити про себе. Обидва гравці підходять до гри у гарній фізичній формі, тому повинні зробити різницю на полі. А там далі й на клубному рівні ситуація змінюватиметься.

Фото: УАФ Михайло Мудрик усміхається під час тренування

І Сергію Реброву, який останнім часом займається пошуком винного у незадовільних результатах команди, і футболістам є що доводити. Попереду кваліфікація до Чемпіонату світу, а до неї краще підходити з хорошим настроєм. Чому б не повеселитися у двох останніх поєдинках групи Ліги націй?

16 листопада збірна України зіграє проти Грузії у Лізі націй УЄФА. Початок матчу – о 19:00 за Києвом.

Слідкувати за цікавими моментами поєдинку ви зможете у текстовій трансляції матчу на Lb.ua.