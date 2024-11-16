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Грузія – Україна: перемогти в Батумі без Циганкова та Луніна

Команда Сергія Реброва підходить до гри, перебуваючи на дні групи 1 (В) Ліги націй. У своєму активі «синьо-жовті» мають 4 очки після 4 поєдинків, тому гру з Грузією можна вважати вирішальною. У випадку поразки Україна втратить майже усі шанси на підвищення у класі ЛН. Ба більше, цей результат може напряму вплинути на тренерську кар’єру Сергія Реброва. На кого з гравців коуч не зможе розраховувати перед надважливою грою та чому українські футболісти отримали шанс на реабілітацію – на Lb.ua.

Грузія – Україна: перемогти в Батумі без Циганкова та Луніна
Гравці збірної України під час тренування
Фото: Дан Балашов/УАФ

Повний лазарет та візочок запасних футболістів

Сергій Ребров викликав до лав збірної України 25 футболістів. Одразу варто зауважити, що цього разу за національну команду точно не зіграють ветерани команди – Андрій Ярмоленко і Тарас Степаненко. До слова, один з кращих бомбардирів збірної в історії цього разу був готовим зіграти, на відміну від жовтневих матчів, під час яких футболіст відновлювався після травми чотириголового м’яза стегна.

Головний тренер збірної України Сергій Ребров під час тренування
Фото: УАФ
Головний тренер збірної України Сергій Ребров під час тренування

Головний тренер національної команди в одному з інтерв’ю пояснив, що «на позиції Ярмоленка достатньо гравців, які показували та показують гарний рівень». Очевидно, Ребров натякав на Циганкова, Гуцуляка й Назаренка. Однак, перший команді точно не допоможе, адже продовжує заліковувати травму.

Окрім Циганкова, до лав збірної не доїхав футболіст «Динамо» Віталій Буяльський. Він мав би замінити Віктора у заявці, але теж отримав травму. Ще один футболіст, який може опинитися поза заявкою на гру, – це Артем Довбик. Форвард, у якого не все складається у римській «Ромі», приїхав до табору збірної з ушкодженням. Хоч 14 листопада гравець тренувався у загальній групі, про повернення на поле зі стовідсотковою вірогідністю говорити не можна. 

Анатолій Трубін перед грою проти Грузії
Фото: УАФ
Анатолій Трубін перед грою проти Грузії

Водночас Україні точно не допоможе Андрій Лунін, який не приїхав до команди через сімейні обставини. Його у заявці замінив Дмитро Різник з «Шахтаря». У ЗМІ почали припускати, що воротар «Реала» не захотів долучитися до збірної, адже розумів, що не буде грати у стартовому складі під час листопадових поєдинків. Заслужений тренер України В’ячеслав Грозний у коментарі Lb.ua висловив переконання, що причина відсутності Луніна є поважною, адже той не пропускав би матчі національної команди спеціально. 

«Він – великий професіонал. Зараз він грає у найкращій команді світу. Щобільше, я думаю, що він є дуже порядним хлопцем. Будь-який гравець із великим задоволенням чекає на можливість грати за збірну своєї країни. Переконаний, що Лунін не приїхав через те, що у нього є на це вагома причина. Якби у нього був найменший шанс приїхати у збірну, то він зробив би це. Мені скажуть: "Грозний, розумієш, у стартовому складі гратиме Анатолій Трубін". Ні, не розумію! Такі рішення ухвалює лише головний тренер. Тому в цій ситуації точно не варто вигадувати якісь теорії», – запевнив він.

Зазначимо, що Андрій Лунін грав у стартовому складі «Реала» у поєдинку проти «Осасуни» 9 листопада. Після гри воротар написав у своїх соцмережах, що йому незвично виступати без підтримки дружини на стадіоні. 

В останній момент також з’ясувалося, що гру з грузинами пропустить Владислав Ванат. Форвард «Динамо» не встиг повністю відновитися після травми.

Олександр Зінченко
Фото: УАФ
Олександр Зінченко

Ще одна проблема, яку доведеться вирішувати Реброву, стосується українських легіонерів, які не мають стабільної ігрової практики у своїх клубах. Це стосується Олександра Зінченка, Романа Яремчука і Михайла Мудрика. Останній непогано проявив себе у матчах Ліги конференцій у складі «Челсі», тому, ймовірно, встиг набрати оптимальні кондиції. Інші ж двоє цим похвалитися не можуть.

Особливо цікаво, яку роль у команді цього разу відіграватиме Олександр Зінченко. Футболіст відновився після травми, але втратив місце у стартовому складі «Арсеналу». Що гірше, раніше у ЗМІ була інформація про конфлікт футболіста з Сергієм Ребровим. У підсумку можемо зробити висновок, що проблеми у головного тренера, очевидно, розпочнуться вже на етапі вибору стартової одинадцятки на гру. А поєдинок і без того не буде прохідним.

Збірна Грузії: від сенсації до міцного середняка

Суперник України у п’ятому турі більш ніж серйозний. Так, місяць тому українці мінімально обіграли грузинів. Єдиним голом у матчі відзначився Михайло Мудрик. Однак, не варто недооцінювати команду Віллі Саньйоля. Після ляпаса від іспанців на Євро-2024 (4:1) і холодного душу у матчі з Україною грузини діятимуть більш розсудливо. Висококласних гравців для цього у команді вистачає. 

Звісно, головною зіркою збірної Грузії є Хвіча Кварацхелія, який зараз виступає в «Наполі». Неаполітанські вболівальники вже дали йому прізвисько «Кварадона» (на честь покійного Дієго Марадони, легенди Неаполя, – Lb.ua). В атаці йому допомагає Жорж Мікаутадзе, гравець ліонського «Олімпіка».

Хвіча Кварацхелія у поєдинку проти Іспанії на Євро-2024
Фото: EPA/UPG
Хвіча Кварацхелія у поєдинку проти Іспанії на Євро-2024

Ще один гравець, який справді підтверджує вислів про те, що ворота – половина команди, – це Гіоргі Мамардашвілі. Хоч його «Валенсія» знаходиться на останньому місці іспанської Ла Ліги, голкіпер демонструє якісний футбол, особливо коли справа доходить до матчів за збірну Грузії. 

Грузини посідають другу сходинку групи 1 (В), маючи в активі 6 очок. Щоб поборотися за вихід до Ліги А, їм потрібно перемогти «синьо-жовтих» у суботу.

Мотивація збірної України: вибачитися за єврокубки й останнє місце у групі

Так само важливо перемогти й Україні. По-перше, це шанс відповісти критикам, які вислів про «золоте покоління» використовують хіба для насмішок. По-друге, поєдинок з Грузією є можливістю реабілітуватися для гравців «Динамо» й «Шахтаря», які, м’яко кажучи, не завжди радують уболівальників під час виступів у єврокубках.

Георгій Судаков під час виконання вправ на тренуванні
Фото: Дан Балашов/УАФ
Георгій Судаков під час виконання вправ на тренуванні

Поєдинок проти Грузії – це також відмінна можливість для двох друзів, Михайла Мудрика і Георгія Судакова, по-новому заявити про себе. Обидва гравці підходять до гри у гарній фізичній формі, тому повинні зробити різницю на полі. А там далі й на клубному рівні ситуація змінюватиметься.

Михайло Мудрик усміхається під час тренування
Фото: УАФ
Михайло Мудрик усміхається під час тренування

І Сергію Реброву, який останнім часом займається пошуком винного у незадовільних результатах команди, і футболістам є що доводити. Попереду кваліфікація до Чемпіонату світу, а до неї краще підходити з хорошим настроєм. Чому б не повеселитися у двох останніх поєдинках групи Ліги націй?

16 листопада збірна України зіграє проти Грузії у Лізі націй УЄФА. Початок матчу – о 19:00 за Києвом. 

Слідкувати за цікавими моментами поєдинку ви зможете у текстовій трансляції матчу на Lb.ua.

Віталій ТкачукВіталій Ткачук, спортивний журналіст
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