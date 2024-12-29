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​Чемпіон світу з боксу за версією WBA Gold Пол Бамба раптово помер за тиждень після здобуття титулу

Причину смерті спортсмена не розголошують. 

​Чемпіон світу з боксу за версією WBA Gold Пол Бамба раптово помер за тиждень після здобуття титулу
Пол Бамба
Фото: Пол Бамба

Чемпіон світу з боксу за версією WBA Gold пуерториканець Пол Бамба помер через шість днів після здобуття свого першого титулу. 

Про це повідомив менеджер боксера Не-Йо. 

"Він був затятим, але впевненим боксером із невпинними амбіціями досягти величі. Понад усе він був надзвичайною людиною, яка надихала багатьох своїм винятковим прагненням і рішучістю. Ми розбиті через його смерть і люб’язно просимо про конфіденційність і розуміння в цей важкий час, коли разом справляємося зі своїм горем", - написав він в Instagram.

Ані менеджер, ані родичі спортсмена причину його смерті не розголошують.

 21 грудня Пол Бамба здобув свій перший титул у кар'єрі - WBA Gold у важкій вазі. Він виграв бій проти мексиканця Рожеліо Медіни після того, як той відмовився продовжувати поєдинок у шостому раунді. 

Після перемоги Пол викликав на бій американського блогера Джейка Пола, який переміг Майка Тайсона.

Пол Бамба родом з Пуерто-Рико, який розпочав професійну кар'єру у 2021 році. Боксер мав 35 років. Він за свою кар’єру провів 22 бої, з яких виграв 19 й програв 3. Відомо, що 18 перемог Пол здобув достроково.

У 2024-му Бамба побив рекорд Майка Тайсона за кількістю перемог нокаутом у календарному році – 14 дострокових перемог. 

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