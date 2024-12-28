Найкращого шахіста в історії дискваліфікували з чемпіонату світу через джинси

Скандал трапився на чемпіонаті світу зі швидких шахів, який відбувається у Нью-Йорку: перший номер світового рейтингу та визнаний найкращий шахіст в історії Магнус Карлсен був дискваліфікований від участі у змаганнях з рапіду.

Як пише The Guardian, суддям не сподобалося, що норвежець був вдягнений у джинси. Вони зробили йому зауваження та попросили змінити одяг між партіями. Оскільки гросмейстер цього не зробив, його було відсторонено.

Карлсен пізніше пояснив, що пообіцяв перевдягнутися вже на наступний ігровий день, але судді вимагали зробити це негайно. Конфлікт став для нього "справою принципу", тож норвежець не братиме участь не лише в рапіді, але й у бліці, чемпіонат з якого починається 30 грудня. Він також зізнався, що "втомився від FIDE (Міжнародна шахова федерація - ред.)".

Магнус Карлсен вигравав чемпіонати з обох видів швидких шахів - рапіду та бліцу - у 2022 та 2023 роках.